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Şanlıurfa'da okul çıkışında kaza: 11 öğrenci yaralandı

Şanlıurfa'da okul çıkışında kaza: 11 öğrenci yaralandı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde okuldan çıkan öğrencilere otomobilin çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

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Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 63 N 2215 plakalı otomobil, Fırat Mahallesi’ndeki Siverek Kız Anadolu Lisesi’nden çıkan öğrencilere çarptı.

Kazada Songül Ötlü (16), Şahibe Nur Kırmızıgül (17), Merve Yeşildağ (14), Zelal Kılıç (16), Gizem Karaçalı (17), Zeliha Erkut (16), Berfin Bozdağ (14), Feyime Ağırtaş (16), Remziye Tuka (16), Merve Altınyüzük (16) ve Emine Gençdal (15) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobilin süratli olduğunu öne süren Fırat Mahallesi Muhtarı Ahmet Özbakan, "Maalesef meydana gelen talihsiz kazada 11 öğrencimiz yaralandı. Şu an için hayati tehlikesi olan çocuğumuz yok, hafif yaralılar. Bu sokağı kullanan sürücülerimizden bir ricam var, lütfen daha dikkatli olun ki okul çıkışı burası tıklım tıklım öğrenci doluyor. Azami dikkat etmek gerekiyor, umarım bir daha böyle bir kaza yaşanmaz." diye konuştu.

Kaza sonrası polis mahallede önlem alırken, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

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