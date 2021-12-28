Sakarya Gaz Sahası için olumlu ÇED raporu

TÜRKİYE Petrolleri Anonim Ortaklığının (TAPO) Sakarya Gaz Sahası Denizaltı Üretim Tesisleri, Denizaltı Nakil Hatları ve Kara Doğal Gaz İşleme Tesisi Entegre Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu sonuçlandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünün web sitesinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos Endüstri Bölgesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığınca (TAPO) yapılması planlanan Sakarya Gaz Sahası Denizaltı Üretim Tesisleri, Denizaltı Nakil Hatları ve Kara Doğal Gaz İşleme Tesisi Entegre Projesi'ne ilişkin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun İnceleme Değerlendirme Komisyonunca değerlendirildiği kaydedildi.

İlanda şu bilgilere yer verildi:

"Proje ile ilgili olarak ÇED yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince komisyon çalışmaları ve halkın görüşleri dikkate alınarak bakanlığımızca 'çevresel etki değerlendirmesi olumlu' kararı verilmiş olup Zonguldak Valiliği (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) tarafından kararın halka duyurulması gerekmektedir. Ayrıca söz konusu projeye ait nihai ÇED raporu ve eklerinde belirtilen hususlar ile 2872 sayılı Çevre Kanunu'na istinaden yürürlüğe giren yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyulması, mer'i mevzuat uyarınca ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir."