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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Göksel Aşan'dan kur korumalı sistem açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Göksel Aşan'dan kur korumalı sistem açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Kur korumalı mevduat sistemine yönelik bilgiler veren Aşan, "Özel bankalar tam anlamıyla bugün sisteme dahil oldu" diye konuştu.

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Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Prof. Dr. Göksel Aşan'a canlı yayınında yöneltilen sorular ve yanıtları şöyle;

- Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 20 Aralık'ta kur korumalı mevduat ürünü açıklandı. Bu ürün ne derece özgün ve dünyada örnekleri var mı?

"Dövize çevrilebilir mevduat denilen uygulama döneminde Türkiye'de sabit kur rejimi vardı. Yurt dışında çalışan Türklerin oradaki birikimlerini Türkiye'ye getirmelerini amaçlayan bir uygulamaydı. Türkiye uzun zamandır dolarizasyon meselesi ile boğuşuyor. Kur korumalı mevduat ise dolarizasyonun olduğu gerçeğiyle çıkarılan bir ürün."

- Hazine'ye getirisi söz konusu mu? Hazine'ye ne kadar yük getirecek?

"Hazine'ye yük gelip gelmeyeceği daha sonra belli olacak. Kurdaki istikrarın enflasyona yansımasını ocakta göreceğiz. Bu uygulamanın Hazine'ye getireceği dışsal faydayı dikkate aldığınızda ortaya çıkacak faydanın maliyetinden çok daha yüksek olacağını düşünüyorum."

- Kur korumalı sistemin süresi ve hedefi ne? 

"Bu ürünün birincil amacı elinde TL tutanların dövize gidişlerini frenlemekti. Bireyler şu anda artık ellerindeki dövizleri TL'ye çevirmeye başladılar. Bu ürün amacını çok hızlı bir şekilde yerine getirmiş oldu.  Döviz talebi tersine döndüyse ürüne güven oluştu demektir. Birkaç dönem sonra klasik bir TL mevduat ürününe dönüşecek. Kurdaki istikrarın enflasyona yansımasını ocakta göreceğiz.-

- Bir taraftan dövizden TL'ye dönen hesaplar ve diğer yandan kur korumalı mevduat. Biri Hazine, diğeri Merkez Bankası tarafından desteklenen uygulamalar. Nasıl bir finansal projeksiyon çerçevesinde alınmış bir karar? Buraya yönelik bir özel öngörü mü var? 

"İlk çıkan Hazine'nin arkasında olduğu ürün. İlk onunla başladı süreç. Merkez Bankası da zaten hazırlıklarını yapmıştı arkasından oradan da hemen açıklama geldi. Mevduat sahibi açısından bu ikisi arasında bir fark yok. Merkez Bankası, bankalar ve Hazine arasında işleyen bir süreç. Sistemin önümüzdeki dönemdeki işleyişi açısından bir kereye mahsus oldu. Amaç dövize temelsiz yönelimi tersine çevirmek."

- Dönüşen mevduat miktarı ne kadar?

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati dün, "Türk Lirası mevduatlar 38 milyar lira arttı. Vatandaş dolarını, eurosunu bozduruyor Türk lirasına geçiyor. Türk lirasına olan güven tesis edilmiştir" diye konuşmuştu. Bugün talebin dünden daha yukarıda olduğunu söylediler. Önemli olan döviz talebinin tersine dönmesi. Öte yandan özel bankalar tam anlamıyla bugün sisteme dahil oldu."

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