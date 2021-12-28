1 Ocak 2022 itibariyle bekar işçiye 300 lira yatacak! Evli ve çocuklular bakın kaç lira alacak?

Ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasının sağlayacağı avantaj bekar işçilerde 12 ay boyunca aylık 300 lira olacak. Yani yıllık kazanç 3 bin 600 lirayı bulacak. Evli eşi çalışmayan işçinin maaşında ise aylık 225 lira civarı artış olacak ve yıllık kazanç 3 bin 200 lirayı bulacak.