Rus lider Putin ve ABD Başkanı Biden'ın kritik görüşmesi! 'Bizi aldatacak müzakere istemiyoruz'

ABD ile Rusya'nın Ukrayna konusunda güvenlik görüşmelerinin ele alacağı zirvenin 10 Ocak'ta gerçekleştirileceği belirtildi.

Abone ol

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, görüşmeye ilişkin, “Herhangi bir ültimatom vermiyoruz. Fakat Batı’nın belli belirsiz vaatlerde bulunacağı ve yine bizi aldatacağı müzakereler de istemiyoruz” dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Rus meslektaşı Sergey Lavrov'u, Ukrayna ile çatışmalarının ciddi sonuçları olacağı yönünde uyarmıştı. ABD ile Rusya arasında gerçekleşecek Ukrayna zirvesinin tarihi belli oldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus bir gazetecinin YouTube kanalında yaptığı açıklamada ABD ile gerçekleştirilecek görüşmelerin Rusya’daki yeni yıl tatilinden sonra gerçekleştirileceğini açıkladı. Buna göre zirvenin 10 Ocak'ta gerçekleşmesi bekleniyor.

Reuters'ın haberine göre Lavrov, “Bu konuda herhangi bir ültimatom vermiyoruz. Fakat Batı’nın belli belirsiz vaatlerde bulunacağı ve yine bizi aldatacağı müzakereler de istemiyoruz” dedi.