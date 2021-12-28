Şamil Tayyar'dan İstanbul'a terör teftişine sert tepki! Ekrem İmamoğlu'na can suyu oluyoruz

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör iltisaklı kişiler işe alındı' iddiasıyla başlatılan teftiş sürecine tepki gösterdi. Tayyar, " İmamoğlu ne zaman CHP’de kriz konusu olsa ‘can suyu’ veriyoruz" dedi.

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AK Parti içinden, İBB'ye yönelik başlatılan 'terör teftişi' ile ilgili tepki geldi. AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İmamoğlu ne zaman CHP’de kriz konusu olsa, ne zaman politik kredibilitesi zayıflasa ‘can suyu’ veriyoruz" dedi.

Tartışmalı seçimi yenileyerek egosunu şişirdiğimiz İmamoğlu...

Tayyar şunları yazdı: "Tartışmalı seçimi yenileyerek egosunu şişirdiğimiz İmamoğlu 3 yılı boş geçirse de sarıp sarmalıyoruz. Bıraksak ilk seçimde düşecek, düşmesin diye tutuyoruz. Yazık..."