BIST 1.869
DOLAR 11,86
EURO 13,43
ALTIN 691,72
HABER /  POLİTİKA

Şamil Tayyar'dan İstanbul'a terör teftişine sert tepki! Ekrem İmamoğlu'na can suyu oluyoruz

Şamil Tayyar'dan İstanbul'a terör teftişine sert tepki! Ekrem İmamoğlu'na can suyu oluyoruz

AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'terör iltisaklı kişiler işe alındı' iddiasıyla başlatılan teftiş sürecine tepki gösterdi. Tayyar, " İmamoğlu ne zaman CHP’de kriz konusu olsa ‘can suyu’ veriyoruz" dedi.

Abone ol

AK Parti içinden, İBB'ye yönelik başlatılan 'terör teftişi' ile ilgili tepki geldi. AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İmamoğlu ne zaman CHP’de kriz konusu olsa, ne zaman politik kredibilitesi zayıflasa ‘can suyu’ veriyoruz" dedi. 

Tartışmalı seçimi yenileyerek egosunu şişirdiğimiz İmamoğlu...

Tayyar şunları yazdı: "Tartışmalı seçimi yenileyerek egosunu şişirdiğimiz İmamoğlu 3 yılı boş geçirse de sarıp sarmalıyoruz. Bıraksak ilk seçimde düşecek, düşmesin diye tutuyoruz. Yazık..."

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde terörist işçi çalıştırıldığı gerekçesiyle soruşturma başlatmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün Ankara'ya gidip CHP'li belediye başkanları ile gövde gösterisi yapmış ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya sert tepki göstermişti.

İlgili Haberler
İstanbul için kayyum iddiası bomba! Ekrem İmamoğlu görevden mi alınacak? Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, "Ankara'nın taşına bak" şarkısıyla gövde gösterisi yaptı CHP'li başkanlardan Anıtkabir çıkarması! Ekrem İmamoğlu'ndan imalı gönderme İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 'terör' teftişi! Ekrem İmamoğlu bombaladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ayçiçek yağına indirim geldi! 5 litrelik yağ bakın ne kadar oldu: İşte A101 Bim Şok CarrefourSA Migros fiyatları...
Foto Galeri Ayçiçek yağına indirim geldi! 5 litrelik yağ bakın ne kadar oldu: İşte A101 Bim Şok CarrefourSA Migros fiyatları... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye bugün uyandırıldı ilk tepkisini verdi
Pitbull saldırısında yaralanan Asiye bugün uyandırıldı ilk tepkisini verdi
Muhabere elektronik harp sistemi "ILGAR" Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi
Muhabere elektronik harp sistemi "ILGAR" Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim edildi
Perşembe günü öğleden sonra tatil mi bankalar kapalı mı?
Perşembe günü öğleden sonra tatil mi bankalar kapalı mı?
Muğla'da teknik takibe takıldılar! Makam odasındaki rüşvet çarkı ortaya çıktı
Muğla'da teknik takibe takıldılar! Makam odasındaki rüşvet çarkı ortaya çıktı
Konya'da yakınları haber alamadı! Kapıyı kırıp eve giren yakınları şok oldu
Konya'da yakınları haber alamadı! Kapıyı kırıp eve giren yakınları şok oldu
Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüştü!
Kemal Kılıçdaroğlu, HDP eş Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la görüştü!
İstanbul'da HDP binasında silahlı ve bıçaklı saldırı! Saldırganı polis linçten kurtardı
İstanbul'da HDP binasında silahlı ve bıçaklı saldırı! Saldırganı polis linçten kurtardı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş çağrı yaptı: Fiyatlarda indirim beklentisi karşılık bulmalı
Ticaret Bakanı Mehmet Muş çağrı yaptı: Fiyatlarda indirim beklentisi karşılık bulmalı
Ulusal Süt Konseyi sütte indirime 'imkansız' dedi
Ulusal Süt Konseyi sütte indirime 'imkansız' dedi
Afyonkarahisar'da 'karnım ağrıyor, tuvalete gidiyorum' diye çıktı kayıplara karıştı: Benim kızımı internet bozdu
Afyonkarahisar'da 'karnım ağrıyor, tuvalete gidiyorum' diye çıktı kayıplara karıştı: Benim kızımı internet bozdu