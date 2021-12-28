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Mehmet Barlas 'kazıklar dayanılır gibi' değil dedi bomba önerisini açıkladı

Mehmet Barlas 'kazıklar dayanılır gibi' değil dedi bomba önerisini açıkladı

Döviz kurlarının düşmesine rağmen inişi etiketlere yansıtmayan tüccarlara tepki gösteren Mehmet Barlas, kurallara uymayanlara hapis cezası öngören "Milli Koruma Kanunu"nun çıkartılması önerisinde bulundu.

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Dolar ve euro kuru çakıldı ama fahiş fiyatlar olduğu gibi duruyor. Tüketiciler isyanlarda. Döviz yükselirken acımasız bir şekilde artan market etiketleri, döviz hızla düşerken inişe geçişte çok yavaş hareket ediyor.

Fiyatları indirmeyenlere karşı Sabah yazarı Mehmet Barlas'ın önerisi konuşuluyor.

Hapis cezasını gündeme getiren Barlas, "Kazıkçı tüccarlar" başlıklı yazısında "Cumhuriyet döneminde ise devlet bu işe daha bilinçli el koydu ve "Milli Koruma Kanunu" çıkartılarak her maddenin fiyatını devlet belirlemeye başladı. Bu yasayı çiğneyenlere hapis cezaları verildi." ifadelerine yer verdi. 

"Kazıklar dayanılır gibi değil"

Devletin fahiş fiyat meselesini daha sert ve ciddi biçimde ele aldığını yazan Barlas, bu kesimin devletin kestiği para cezalarını göze aldığını belirterek, çarpıcı önerisini paylaştı:

"Vatandaş olarak çarşıyı, pazarı gezdiğimiz zaman anormal uyumsuzluklar hemen göze çarpıyor. Yani et fiyatından başlayıp süte kadar uzanan ürün yelpazesinde vatandaşa yönelmiş kazıklar dayanılır gibi değil.
Peki bu fahiş fiyatlarla nasıl mücadele edilecek?
Sanırım Türkiye'yi yeni bir Milli Koruma Kanunu bekliyor. Ve buna da pek az kimse itiraz edecek."

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