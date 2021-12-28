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İstanbul'da HDP binasında silahlı ve bıçaklı saldırı! Saldırganı polis linçten kurtardı

İstanbul'da HDP binasında silahlı ve bıçaklı saldırı! Saldırganı polis linçten kurtardı

İSTANBUL'da silahlı ve bıçaklı bir saldırgan HDP Bahçelievler İlçe Örgütü binasında bir kişiyi yaraladı.

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İstanbul Bahçelievler'de HDP ilçe binasına giren siyahyı ve bıçaklı bir saldırgan partili bir kişiyi yaraladı. Saldırganın ateşlemek istediği silah tutukluk yapınca, bıçakla saldırmaya çalıştığı fakat binada nöbetçi olarak duran HDP’lilerin müdahalesiyle saldırganın kaçmak zorunda kaldığı iddia edildi.

Binadan çıkan saldırgan polis tarafından gözaltına alındı. Saldırı girişiminde bir HDP’li hafif şekilde yaralandı. Olayın duyulmasıyla birlikte HDP il, ilçe yöneticileri Bahçelievler’e gitti. HDP İstanbul İl Başkanı Ferhat Encü, “Açıkçası faciadan dönüldü diyebilirim. Silahın ateşlenmemesi büyük bir mucize. Silah ateş alsaydı bunları konuşmazdık." dedi.

HDP İzmir il binasında Deniz Poyraz'ın öldürülmesiyle ilgili davadan bir gün önce böyle bir saldırının yapılmış olmasının manidar olduğunu savunan Encü, "Partimize dönük bu tür silahlı saldırılar, bir kişinin milliyetçi duygularıyla yaptığı saldırılar olarak gösterilmek isteniyor. Biz böyle düşünmüyoruz. Bu saldırılar, planlı ve bilinçli saldırılardır” dedi.

HDP İzmir il binasına 17 Haziran’da Onur Gencer tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda HDP’li Deniz Poyraz yaşamını yitirmişti. Davanın duruşması yarın İzmir Bayraklı Adliyesi 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Davada sanık Onur Gencer ilk defa mahkemeye çıkarılacak ve ifadesi alınacak.

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