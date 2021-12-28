Kritik ekonomi toplantısının ilki sonrası Bakan Nebati'den flaş açıklama Enflasyon için yeni adımlar!

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki ilk toplantısını yaptı. Fiyat artışları dolayısıyla enflasyonun masaya yatırıldığı toplantıyla ilgili ayrıntıları Bakan Nebati paylaştı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ilki gerçekleştirilen toplantı sonrası toplantıda konuşulanlarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak "Fiyat İstikrarı Komitesi toplantımızın ilkini gerçekleştirdik. Enflasyon ile ilgili gelişmeleri ve bu konudaki risklere ilişkin atılacak adımları konuştuk" dedi.

Fiyat İstikrarı Komitesi toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bazı üst düzey bürokratlar katıldı.