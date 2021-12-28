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PKK'ya 516 personelle Eren 13 operasyonu başlatıldı

PKK'ya 516 personelle Eren 13 operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta 516 kişilik personelle 'Eren Kış-13 (Gabar-Karageçit-İnceler) Şehit Jandarma Er Selçuk Şahin Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

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Terörle mücadele kapsamında hem yurt içinde hem de yurt dışında operasyonlar devam ediyor. 

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde “EREN KIŞ-13 (GABAR-KARAGEÇİT-İNCELER) ŞEHİT J.ER SELÇUK ŞAHİN” Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde; Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan (516) personel [(43) operasyonel tim] görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI  ve KARARLI bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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