Selçuk Geçer eşi kimdir kiminle evli? Selçuk Geçer biyografisi

BDDK'dan aralarında Ekonomist Selçuk Geçer'in de bulunduğu 5 isim hakkında suç duyurusunda bulundu. Bu gelişmenin ardından Selçuk Geçer merak konusu oldu. Peki Selçuk Geçer kimdir, aslen nereli, nerede yaşıyor? İşte hakkında suç duyurusunda bulunulan Selçuk Geçer'in biyografisi..

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Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu'ndan yeni ekonomi modeli hakkında çeşitli yorumlarda bulunan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer'le ilgili adım geldi. Kurum, bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine zarar verebilecek hususlarda açıklama yaptığı belirtilen ekonomistler hakkında suç duyurusunda bulundu. Gelişmenin adından Selçuk Geçer vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Selçuk Geçer kimdir, kaç yaşında, nereli?BDDK Selçuk Geçer için neden suç duyurusunda bulundu?

Selçuk Geçer kimdir: Selçuk Geçer, 1972 yılında Eskişehir'de doğdu. Lise öğrenimini Eskişehir Ahmet Kanatlı lisesinde, Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. 3 Mayıs 2009 tarihinde evlenen Selçuk Geçer'in 2 çocuğu vardır.

Televizyon ekranlarında yer alan isimlerden biri olan Selçuk Geçer, ekonomi haber cisi, yorumcu ve analisttir. Bu kapsamda pek çok kanalda yer görev aldı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

2006 yılında Mercek Altı Tartışma Programı ile Ziraatçiler Derneği Yılın Ekonomi Haber cisi ödülünü aldı. Ocak 2007- Temmuz 2012 yılları arasında Kanal 24 TV Ekonomi Müdürlüğü görevindeydi. 2012 yılında görevinden istifa eden Selçuk Geçer Cem Medya Grubu'nun yeni Genel Yayın Yönetmeni oldu.

Türkiye'nin önde gelen firma ve kurumlarına marka ve iletişim danışmanlığı hizmeti vermekte. Uzmanlık alanları Ekonomi Haber ciliği, Medya İlişkileri ve Haber sunumu. Medya Sektöründe uzun yıllar Ekonomi Birimlerinin yönetici kadrolarında bulundu.

Dolar yorumu, ne demişti: Ekonomist Selçuk Geçer twitter hesabından yaptığı paylaşımda düşüşe geçen dolar kurunu ele aldı. "Dolar ne olur?" sorusunu soran vatandaşlara yanıt arayan Ekonomist Selçuk Geçer, "Dolar ne olur diye soranlara... BU KAFAYLA SİZCE NE OLUR?" ifadelerini kullandı.