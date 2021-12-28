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Eskişehir'de ilginç olay! Çoban cinsel ilişki karşılığında sürüden 3 koyun verdi kadın hırsız sayıldı

Eskişehir'de ilginç olay! Çoban cinsel ilişki karşılığında sürüden 3 koyun verdi kadın hırsız sayıldı

ESKİŞEHİR’de fuhuş amacıyla birlikte olduğu çobanın sürüsünden 3 koyunu alarak ayrılan kadın, hayvanların asıl sahibinin şikayeti üzerine kısa sürede yakalandı.

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Eskişehir’de İ.Ç.’ye ait sürünün çobanlığını yapan Ş.B., daha önce tanıştığı M.Y.’nin yanında getirdiği N.T. isimli kadınla çoban evinde birlikte oldu.
Çoban, fuhuş yaptığı kadına kendisine ait olmayan 3 küçükbaş hayvanı verdi.
Koyunları alan M.Y. ile N.T., ardından Ankara’nın Polatlı ilçesine gitti.
Sürüsünde eksik olduğunu gören İ.Ç.’nin şikayeti üzerine şüpheliler Polatlı ilçesinde yakalandı.

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