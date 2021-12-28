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Üniversitelerden peş peşe Omicron önlemleri! Yüz yüze eğitim için karar

Üniversitelerden peş peşe Omicron önlemleri! Yüz yüze eğitim için karar

İstanbul Teknik Üniversitesi'nde öğrencilerin korona virüsüne yakalanma oranı arttı. Üniversitede yeni önlemler alındı.

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Türkiye'de Omicron varyantı ve kışın da etkisiyle korona virüsü vaka sayılarında artış görülüyor. Artışa yönelik açıklamalarda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. İsmail Koyuncu, virüse karşı alınan yeni önlemleri duyurdu.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalar yapan Koyuncu, son bir haftalık dönemde yerleşkedeki yurtlarda kalan ve derslere devam eden öğrencilerde pozitif vakaların sayılarının hızla arttığını söyledi.

Rektör Koyuncu, 2021-2022 Güz Yarıyılı sonuna kadar, yüz yüze yürütülen derslerin tamamının hibrit yöntemle yürütülmesine karar verildiğini açıkladı. Buna göre, öğretim elemanları dersi sınıfta anlatacak ve sınıfa gelebilen öğrenciler dersi yüz yüze dinleyecek; sınıfa gelemeyen öğrenciler ise dersi eşzamanlı olarak Zoom yayınından uzaktan takip edebilecek.

Ayrıca dersliklerde yoğunluklara izin verilmeyecek. Bina içerisinde maske kullanımı konusunda güvenlik tarafından uyarılar sıklaştırılacak.

Koç ve Boğaziçi de karar almıştı

Koç Üniversitesi, 7 Ocak 2022’ye kadar Tıp ve Hukuk fakültelerinde uygulamalı dersler hariç diğer tüm derslerin online yapılmasını kararlaştırmıştı. Üniversite, iki haftalık çevrimiçi sürecin ardından 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılacak final sınavlarının da online düzenleneceğini duyurdu.

Boğaziçi Üniversitesi de 4 Ocak 2022’ye kadar derslerin çevrimiçi işleneceğini, talep doğrultusunda etkinliklerin ileri bir tarihe erteleneceğini açıkladı.

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