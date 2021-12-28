İstanbul için kayyum iddiası bomba! Ekrem İmamoğlu görevden mi alınacak?

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 'terör teftişi' başlattığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili tartışma sürüyor. Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanlığı'ndan alınacağı ve yerine kayyum atanacağı iddia edildi. Abdulkadir Selvi, Ankara kulislerinde konuşulanları yazdı....

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında sert polemiğe neden olan İBB'ye yönelik 'terör teftişi'yle ilgili iddiaların ve suçlamaların ardı arkası kesilmiyor. Teftiş sonunda Ekrem İmamoğlu'nun görevden alınacağı ve yerine kayyum atanacağı iddiası gündeme getirilirken, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Ankara'nın niyetini yazdı.

Binlerce FETÖ’cü ve PKK’lı ihraç edildi! O bakanlıklar terörle irtibatlı mı?

"Şimdiye kadar kamudan binlerce FETÖ’cü ve PKK’lı ihraç edildi. Şimdi o bakanlıklar terörle irtibatlı mı oldu?" diye soran Abdulkadir Selvi, Ankara’da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine kayyum atanması gibi bir düşüncenin olmadığını öne sürdü. Selvi, bugünkü köşe yazısında İBB’ye başlatılan teftiş hakkında şunları yazdı:

Operasyonun hedefinin kayyum atamak olduğu sonucuna ulaşmadım!

Bu soruşturmanın sonucunda İmamoğlu görevden alınır mı, yerine kayyum atanır mı? İçişleri Bakanı Soylu, ”Bizim kimsenin belediyesiyle işimiz yok. Bizim terörle mücadeleyle işimiz var” diyerek çerçeveyi çizdi. Ankara’da yaptığım temaslarda bu operasyonun hedefinin Ekrem İmamoğlu’nu görevden almak ya da yerine kayyum atamak gibi bir hedef olduğuna dair bir sonuca ulaşmadım.

İmamoğlu hakkında mağduriyet algısı oluşturur

Şimdiye kadar kamudan binlerce FETÖ’cü ve PKK’lı ihraç edildi. Şimdi o bakanlıklar terörle irtibatlı mı oldu? Zaten bu tür bir operasyon ters teper. İmamoğlu hakkında bir mağduriyet algısı oluşturur. Onu doğal olarak cumhurbaşkanı adaylığına taşır. Zaten öyle bir hedef yok.

Buradan İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı postu çıkmaz.

O nedenle İmamoğlu’nun terör operasyonundan bir mağduriyet oluşturup cumhurbaşkanlığına sıçrama çabalarını görüyorum. Ama buradan cumhurbaşkanlığı postu çıkmaz. Tekrar altını çizmek isterim. Bu soruşturma sonucunda İmamoğlu’nu görevden almak ya da yerine kayyum atanması gibi bir düşünce yok.