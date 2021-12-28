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Türk Tabipler Birliği'ndan Turkovac için Halk Sağlığı'na 4 soru

Türk Tabipler Birliği'ndan Turkovac için Halk Sağlığı'na 4 soru

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı tarafından inaktive virüs aşısı Turkovac için Acil Kullanım Onayı verildiğinin açıklanması üzerine 27 Aralık 2021 günü Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü’ne bir yazı yazdı.

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Turkovac aşısının bilimsel bilgi ve verilerinin yeterli düzeyde paylaşılmadığını, faz-3 çalışmalarına dair herhangi bir makalenin bilimsel dergilerde yayımlanmadığını hatırlatan TTB, Acil Kullanım Onayı’nın bilimsel özgürlüğü ve yönetsel özerkliği olmayan Türkiye Tıbbi Cihaz ve İlaç Kurumu tarafından verilmesinin de bilimsel çekincelere yol açacak nitelikte olduğunu belirtti.

“Bilimsel çalışma sonuçları yayımlanmayan ve bilimsel ortamlarda tartışılmamış bir aşının güvenli ve etkili sayıldığına dair bakanlık açıklamaları, ne yazık ki var olan aşı tereddüdünü daha da artıracaktır” denilen yazıda; şüphe ve farklı saiklerin bilimsel gerekliliklerin yerine ikame edilmesi yaklaşımının, Türkiye’nin aşı üretimi alanında bilimsel çevrelerde olumsuz algılanabileceğine dikkat çekildi.

Yazıda şu soruların yanıtlarının TTB, ilgili uzmanlık dernekleri ve kamuoyu ile paylaşılması istendi:

* Aşının faz-1, faz-2 ve faz-3 çalışmaları bilimsel rapor olarak kamunun erişebileceği biçimde yayınlanmış mıdır?

* Acil Kullanım Onayı verilmeden önce aşının “güvenli” ve “etkili” olduğu konusunda bir rapor var mıdır?

* Bu aşının üretim tesislerinde İyi İmalat Uygulamaları (İİU-GMP) ve biyogüvenlik seviyesi (BSL 3) koşulları sağlanmış mıdır?

* Üretici ve tedarikçi firmalar hangileridir ve doz başına maliyeti nedir?

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