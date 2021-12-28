Aziz Babuşcu AK Parti adına ekrandaki isimlere fena patladı! Sabrın sonu, vazifelerine son verilsin!

AK Parti'nin önemli isimlerinden Aziz Babuşçu AK Parti adına ekranlara çıkarak hükümetin her adımını savunarak konuşma yapanlara fena saydırdı. "Sabrın sonu" diyen Babuşçu, AK Parti için bu isimlerin çözülmesi gereken sorun olduğunu söyleyerek vazifelerine son verilmesini istedi.

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AK Parti'nin İstanbul İl Başkanlığını da yapan İstanbul Milletvekili Aziz Babuşçu AK Parti adına ekran yüzü olarak televizyona çıkan isimlere tepki yağdırdı. Babuşçu şunları söyledi:

"Sabrın sonu! TV’lerde AK Parti’yi temsil ettiği iddiasıyla konuşan gazeteci ve programcılar, artık çözülmesi gereken önemli bir sorundur. Bu isimler durumdan vazife çıkarıyorlarsa vazifelerine son vermek lazım. Yok bu kişilere alan açılıyorsa; o zaman da oturup düşünmemiz lazım."

Babuşçu bu isimlerin milletin aklını karıştırıp AK Parti'ye karşı antipati oluşturduğunu şu sözlerle ekledi:

"AK Parti ile ilgili hiçbir müktesebatı ve gerçek bağı olmayan bu gazeteci ve programcılar, milletin aklını karıştırmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Haksızlık da etmeyim tabii; AK Parti’ye karşı antipati oluşturmakta oldukça mahirler!"