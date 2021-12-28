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Bakan Fatih Dönmez'den borla ilgili flaş açıklamalar Rekor kırıldı!

Bakan Fatih Dönmez'den borla ilgili flaş açıklamalar Rekor kırıldı!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez borla ilgili açıklamalar yaptı. Türkiye'nin bor piyasasının yüzde 62'sine sahip olduğunu söyleyen Dönmez yeni gelişmeleri aktardı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamasından satır başları:

2021 yılında pandemi koşullarına rağmen bor üretiminde, ihracat ve satışında rekor kırdık.

2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere, toplamda 2,6 milyon tonluk bor ürünleri satışı yaptık. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık

Bugün bor piyasasının yüzde 62’sine sahibiz ancak bunlar bizim için yeterli mi? Hayır.

Borla ilgili yürüttüğümüz bir diğer önemli çalışma da başta çelik üretiminde kullanılan ferrobor ile ilgili. Balıkesir’de yıllık 800 ton kapasiteli ferrobor üretim tesisi için sözleşme imzalama aşamasındayız. Bu tesisimizin de inşallah temelini 2022’de atacağız

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