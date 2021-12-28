BIST 1.895
DOLAR 11,89
EURO 13,46
ALTIN 693,78
HABER /  EKONOMİ

Fiyat İstikrarı Komitesi toplanıyor Enflasyon ana gündem

Fiyat İstikrarı Komitesi toplanıyor Enflasyon ana gündem

Fiyat İstikrarı Komitesi’nin ilk toplantısı bugün saat 11.00'de yapılacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantının ana gündemi enflasyon gelişmeleri ve önümüzdeki dönem enflasyon görünümüne ilişkin riskler olarak belirlendi.

Abone ol

Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı’ndan oluşuyor.

Komite, gerek görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları ile üniversite ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edilebiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da korkunç olay! 450 bin lirayı kripto para borsasında kaybedince olanlar oldu
Adana'da korkunç olay! 450 bin lirayı kripto para borsasında kaybedince olanlar oldu
Pitbull eğitimleri dehşete düşürüyor! Kedi kovalatan, bebek parçalatan da var
Pitbull eğitimleri dehşete düşürüyor! Kedi kovalatan, bebek parçalatan da var
Trendyol IPhone 13 kazananların tam isim listesi nereden bakılır/sorgulama ekranı
Trendyol IPhone 13 kazananların tam isim listesi nereden bakılır/sorgulama ekranı
Omicron ile korkutan rekor geldi! Koronavirüs salgınının başından beri en çok...
Omicron ile korkutan rekor geldi! Koronavirüs salgınının başından beri en çok...
Tevfik Göksu'dan İBB'de PKK iltisaklı çalışan açıklaması: Koridorlarda konuşuluyordu
Tevfik Göksu'dan İBB'de PKK iltisaklı çalışan açıklaması: Koridorlarda konuşuluyordu
CİMER'e 6 milyon başvuru! Rüya yorumu için yazan bile var!
CİMER'e 6 milyon başvuru! Rüya yorumu için yazan bile var!
Gökhan Göz kimdir nereli Gülşah Saraçoğlu ile evli mi? Gökhan Göz biyografisi
Gökhan Göz kimdir nereli Gülşah Saraçoğlu ile evli mi? Gökhan Göz biyografisi
Milli Piyango satışları bu yıl düştü
Milli Piyango satışları bu yıl düştü
Adana'da yüksek ateşle gitti 5 gün sonra öldü! Raporlar tutmuyor: Bile bile...
Adana'da yüksek ateşle gitti 5 gün sonra öldü! Raporlar tutmuyor: Bile bile...
Gökhan Göz evli mi çocuğu var mı? Gökhan Göz ne iş yapıyor mesleği ne?
Gökhan Göz evli mi çocuğu var mı? Gökhan Göz ne iş yapıyor mesleği ne?