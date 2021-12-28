Fiyat İstikrarı Komitesi toplanıyor Enflasyon ana gündem

Fiyat İstikrarı Komitesi’nin ilk toplantısı bugün saat 11.00'de yapılacak. Toplantıya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlık etmesi bekleniyor. Toplantının ana gündemi enflasyon gelişmeleri ve önümüzdeki dönem enflasyon görünümüne ilişkin riskler olarak belirlendi.

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Fiyat İstikrarı Komitesi, Hazine Ve Maliye Bakanlığı’nın koordinasyonunda Hazine ve Maliye Bakanı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Ticaret Bakanı, Strateji ve Bütçe Başkanı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı’ndan oluşuyor.

Komite, gerek görülmesi halinde ilgili sivil toplum kuruluşları ile üniversite ve özel sektör temsilcilerini toplantılarına davet edilebiliyor.