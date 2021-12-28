Tevfik Göksu'dan İBB'de PKK iltisaklı çalışan açıklaması: Koridorlarda konuşuluyordu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ( İBB) “terörle iltisaklı kişilerin çalıştığı” iddiasını gündeme getiren isimlerden birisi olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu “Fiilen x, y, z deme şansına sahip değilim ama koridorlarda çok dillendiriliyordu” dedi.

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Tevfik Göksu, Halk TV’den İsmail Saymaz’ın İBB hakkında yaşanan tartışmalara ilişkin olarak sorularını cevapladı.

Saymaz’ın köşesinin bir kısmı şöyle:

"İBB'de terör örgütü iltisaklı çalışanlara dair sizin bir tespitiniz var mı?" diye sordum. "Belediye koridorlarında konuşulanlar var. Fiilen x, y, z deme şansına sahip değilim ama koridorlarda çok dillendiriliyordu. Bakanımız dillendirilen şeyi isimlendirdi" diye cevapladı.

"Somut bir tespitiniz var mı?" sorusunu yönelttim. Şöyle dedi:

"Bir insanı net tespit olmadıkça bir konuyla ilgili isimlendirmek hakkaniyet ve hukuk adına doğru olmaz. Elbette bilgimiz var. Bakanımızın elinde datalar var. Benim elimde öyle bir data yok. Kalkıp da zanla öyle bir ifadeyi kullanmak vicdanen doğru olmaz."

Sabah ve Yenişafak gazetelerinin bazı çalışanların adlarını verip fotoğrafını bastığını hatırlattığımda, "Onlar bakanlığın açıklamalarıyla ortaya çıkan veriler üzerinden yapılan galiba... Elimde 'Şu şudur diyeceğim' bir data mevcut değil. Öyle bir istihbarat yok yani" diye konuştu.

İmamoğlu'nun da aynı savunmayı yaptığını ifade ettim. "İmamoğlu'nun yapması gereken önemli bir iş vardı, onu yapmadı. Böyle bilgi varsa araştırıp kimdir diye bakması gerekirdi" dedi.

Göksu, yönettiği Esenler Belediyesi'nde, çalışanların İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arşiv araştırması yapıldıktan sonra işe alındığını söyledi.