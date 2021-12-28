BIST 1.895
DOLAR 11,89
EURO 13,46
ALTIN 693,78
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tevfik Göksu'dan İBB'de PKK iltisaklı çalışan açıklaması: Koridorlarda konuşuluyordu

Tevfik Göksu'dan İBB'de PKK iltisaklı çalışan açıklaması: Koridorlarda konuşuluyordu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ( İBB) “terörle iltisaklı kişilerin çalıştığı” iddiasını gündeme getiren isimlerden birisi olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu “Fiilen x, y, z deme şansına sahip değilim ama koridorlarda çok dillendiriliyordu” dedi.

Abone ol

Tevfik Göksu, Halk TV’den İsmail Saymaz’ın İBB hakkında yaşanan tartışmalara ilişkin olarak sorularını cevapladı.

Saymaz’ın köşesinin bir kısmı şöyle:

"İBB'de terör örgütü iltisaklı çalışanlara dair sizin bir tespitiniz var mı?" diye sordum. "Belediye koridorlarında konuşulanlar var. Fiilen x, y, z deme şansına sahip değilim ama koridorlarda çok dillendiriliyordu. Bakanımız dillendirilen şeyi isimlendirdi" diye cevapladı.

"Somut bir tespitiniz var mı?" sorusunu yönelttim. Şöyle dedi:
"Bir insanı net tespit olmadıkça bir konuyla ilgili isimlendirmek hakkaniyet ve hukuk adına doğru olmaz. Elbette bilgimiz var. Bakanımızın elinde datalar var. Benim elimde öyle bir data yok. Kalkıp da zanla öyle bir ifadeyi kullanmak vicdanen doğru olmaz."
Sabah ve Yenişafak gazetelerinin bazı çalışanların adlarını verip fotoğrafını bastığını hatırlattığımda, "Onlar bakanlığın açıklamalarıyla ortaya çıkan veriler üzerinden yapılan galiba... Elimde 'Şu şudur diyeceğim' bir data mevcut değil. Öyle bir istihbarat yok yani" diye konuştu.
İmamoğlu'nun da aynı savunmayı yaptığını ifade ettim. "İmamoğlu'nun yapması gereken önemli bir iş vardı, onu yapmadı. Böyle bilgi varsa araştırıp kimdir diye bakması gerekirdi" dedi.
Göksu, yönettiği Esenler Belediyesi'nde, çalışanların İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arşiv araştırması yapıldıktan sonra işe alındığını söyledi.

İlgili Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İBB teftişi için sordu: Şehirlerde terörizmle mücadele etmeyecek miyiz! Süleyman Soylu suçladı Ekrem İmamoğlu 'hadi ordan' deyip topa tuttu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Dolar düşünce Migros gıda fiyatlarını indirdi! Ya, çay, şeker un, peynir, tuvalet kağıdı...
Foto Galeri Dolar düşünce Migros gıda fiyatlarını indirdi! Ya, çay, şeker un, peynir, tuvalet kağıdı... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
CİMER'e 6 milyon başvuru! Rüya yorumu için yazan bile var!
CİMER'e 6 milyon başvuru! Rüya yorumu için yazan bile var!
Gökhan Göz kimdir nereli Gülşah Saraçoğlu ile evli mi? Gökhan Göz biyografisi
Gökhan Göz kimdir nereli Gülşah Saraçoğlu ile evli mi? Gökhan Göz biyografisi
Adana'da yüksek ateşle gitti 5 gün sonra öldü! Raporlar tutmuyor: Bile bile...
Adana'da yüksek ateşle gitti 5 gün sonra öldü! Raporlar tutmuyor: Bile bile...
Gökhan Göz evli mi çocuğu var mı? Gökhan Göz ne iş yapıyor mesleği ne?
Gökhan Göz evli mi çocuğu var mı? Gökhan Göz ne iş yapıyor mesleği ne?
Aydın'da gözaltına alındı! Avukat odasında intihara kalkıştı: Oğlum 15 dakikada nasıl bu hale geldi
Aydın'da gözaltına alındı! Avukat odasında intihara kalkıştı: Oğlum 15 dakikada nasıl bu hale geldi
Bakan Fatih Dönmez'den 'Kim Milyoner Olmak İster?' sorusuna cevap: 4 olacak
Bakan Fatih Dönmez'den 'Kim Milyoner Olmak İster?' sorusuna cevap: 4 olacak
Hatay'da CHP'li başkana dolandırıcılık davası! Çok kazanç vaadinde bulunup kandırdı
Hatay'da CHP'li başkana dolandırıcılık davası! Çok kazanç vaadinde bulunup kandırdı
Fatoş Yelliler mesajlarını eski sevgilisi Gökhan Göz ifşa etti evli erkeklerle...
Fatoş Yelliler mesajlarını eski sevgilisi Gökhan Göz ifşa etti evli erkeklerle...
Ünlü giyim markası sahibine büyük şok! Sosyete böyle dolandırıcılık görmedi...
Ünlü giyim markası sahibine büyük şok! Sosyete böyle dolandırıcılık görmedi...
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için İstanbul'da lüks ofis tuttu iddiası!
Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adaylığı için İstanbul'da lüks ofis tuttu iddiası!