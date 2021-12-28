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Hatay'da CHP'li başkana dolandırıcılık davası! Çok kazanç vaadinde bulunup kandırdı

Hatay'da CHP'li başkana dolandırıcılık davası! Çok kazanç vaadinde bulunup kandırdı

HATAY'da iki kardeş, dolandırıldıklarını ileri sürerek CHP Samandağ İlçe Başkanı Avukat Turgay Abacı hakkında dava açtı.

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Kız kardeşi Mahinur Oğur ile dolandırıldıklarını söyleyen Ceyhan Miçoğulları, 2015 yılında CHP Samandağ İlçe Başkanı Avukat Turgay Abacı'nın takip ettiği ortaklığın giderilmesi davasında, satışa konu taşınmazı alması halinde çok kazanç sağlayacağını söyleyip, 270 bin TL para aldığını, hala ödemediğini iddia etti. Avukat Turgay Abacı hakkında İsa Yuvarlak adlı vatandaşın da aynı konuda dolandırıcılık davası açtığını ifade eden Miçoğulları, "Ben CHP üyesiydim, bu yüzden istifa ettim. Turgay Abacı'yı neden koruyorlar. Biz hakkımızı istiyoruz" dedi.

Kardeşlerden Mahinur Oğur ise eski Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir zamanında zorla emekli edildiğini, emeklilik tazminatı için davayı Turgay Abacı'ya verdiğini belirterek, "Davamı kazandı ama paramın bir kısmını vermedi. 8 yıl Turgay Abacı'ya kötü niyet tazminatı için gittim geldim, sonra dava kazandı, 'kötü niyet tazminatını alacaksın' dedi. Sonra da 'kötü niyet tazminatın çıkmadı' dedi. Ben de tekrardan Turgay Abacı'nın yanına gittim. 'Kötü niyet tazminatı çıkmadıysa bununla ilgili evrak istiyorum' dedim, bana ana para dosyasını verdi. Dosyaya bakıyorum, dosyada ne kötü niyet tazminatı ne de alacağım var gözüküyor. Sonra yanına gidince 'alacağın yok' diyor" şeklinde konuştu.

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