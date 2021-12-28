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Diyanet Tv’den Mehmet Akif Ersoy Belgeseli

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Diyanet Tv’den Mehmet Akif Ersoy Belgeseli

 Diyanet Televizyonu tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı "Demir Hafız" belgeselinin tanıtım gecesi Ankara’da gerçekleşti.

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Diyanet Televizyonu tarafından hazırlanan Mehmet Akif Ersoy'un hayatının anlatıldığı "Demir Hafız" belgeselinin tanıtım gecesi Ankara’da, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tanıtım gecesine katıldı. Gerçek bir müminin asaletini, cesaretini ve azmini Ersoy'da görmenin mümkün olduğunu ifade eden Erbaş, “Mehmet Akif Ersoy merhumun ölüm yıldönümü olan bugün 27 Aralık gecesi onun adına yapmış olduğumuz derin hafız belgeselinin tanıtım programına hepiniz hoş geldiniz. Mehmet Akif Ersoy'un kalemiyle İstiklal Marşı'na ruh veren bir şair olmanın yanında Türk milleti için din, iman, vatan, bayrak, hürriyet gibi asil kavramlarla sembolleşen unutulmaz bir değerdir. Gerçek bir müminin asaletini, cesaretini ve azmini Ersoy'da görmek mümkündür. Onun haksızlık ve zulüm karşısındaki dirayetli duruşu vatanına, milletine, inancına, bayrağına ve tüm değerlerine sadakatinin bir tezahürüdür. Onun şahsı manevisi, aziz milletimizin geleceğini inşa etme sorumluluğunu deruhte edecek bir nesil mefkuresi olan Asım'ın Nesli'nde ete kemiğe bürünmüştür. Her ne kadar şairlik yönüyle ön plana çıkmış olsa da esasen Mehmet Akif Ersoy merhum, çok yönlü bir ilim, fikir, aksiyon ve dava insanıdır” dedi.

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