İzmir'de alkollü sürücü polisten kaçarken iş yerine daldı

İZMİR'in Buca ilçesinde alkollü olduğu için polis kontrol noktasından kaçmak için sokağa manevra yapan sürücü D.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir işyerine daldı. Kazada şans eseri can kaybı yaşanmadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İZMİR'in Buca ilçesinde alkollü sürücü D.B., yönetimindeki 35 AVR 125 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken polis noktasını fark edince ani manevra yaparak ara sokağa girmek istedi. D.B.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle otomobil sokağın köşesindeki iş yerine daldı. İş yerinin dış cephesini aşan otomobil tamamen içeriye girdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanma veya can kaybı yaşanmazken iş yerinde yaklaşık 150 bin lira dolayında maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.