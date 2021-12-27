BDDK'dan manipülatif paylaşım yapanlara suç duyurusu! 26 kişinin ismi yayınlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sosyal medyada kurda yaşanan hareketlilikle ilgili manipülatif paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada 26 kişinin kullanıcının isimlerine de yer verildi.Abone ol
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kurda yaşanan hareketlilikle ilgili sosyal medyadan manipülatif paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.
İsimlerini paylaştılar
Yapılan açıklamada suç duyurusunda bulunulan 26 kişinin isimleri de paylaşıldı.
Suç duyurusunda bulunuldu
BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur."