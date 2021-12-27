BIST 1.897
DOLAR 11,50
EURO 13,03
ALTIN 670,48
HABER /  EKONOMİ

BDDK'dan manipülatif paylaşım yapanlara suç duyurusu! 26 kişinin ismi yayınlandı

BDDK'dan manipülatif paylaşım yapanlara suç duyurusu! 26 kişinin ismi yayınlandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sosyal medyada kurda yaşanan hareketlilikle ilgili manipülatif paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Sosyal medyadan yapılan açıklamada 26 kişinin kullanıcının isimlerine de yer verildi.

Abone ol

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kurda yaşanan hareketlilikle ilgili sosyal medyadan manipülatif paylaşım yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

İsimlerini paylaştılar
Yapılan açıklamada suç duyurusunda bulunulan 26 kişinin isimleri de paylaşıldı.

Suç duyurusunda bulunuldu
BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur."

ÖNCEKİ HABERLER
Türkiye karşıtlığıyla bilinen Cem Özdemir'in planı Almanya'yı karıştırdı
Türkiye karşıtlığıyla bilinen Cem Özdemir'in planı Almanya'yı karıştırdı
Altın fiyatı yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler
Altın fiyatı yüksekken sabitlediler, düşünce almaktan vazgeçtiler
Çorum'da sahte içki sebebiyle 5 kişi yaşamını yitirdi
Çorum'da sahte içki sebebiyle 5 kişi yaşamını yitirdi
Milli yüzücü Emre Sakçı dünya rekoru kırdı
Milli yüzücü Emre Sakçı dünya rekoru kırdı
KDV düzenlemesinin de dahil olduğu ekonomide yeni torba yasa hazırlığı devam ediyor
KDV düzenlemesinin de dahil olduğu ekonomide yeni torba yasa hazırlığı devam ediyor
Ali Koç'tan Trabzonspor'a hatırlatma: Fenerbahçe Spor Kulübü müzesinde kupa duruyor
Ali Koç'tan Trabzonspor'a hatırlatma: Fenerbahçe Spor Kulübü müzesinde kupa duruyor
Ukrayna'da Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 SİHA'ların üretimine başlandı
Ukrayna'da Türkiye'den satın alınan Bayraktar TB2 SİHA'ların üretimine başlandı
Mahkeme, Türkiye'de Facebook ve WhatsApp'ın itirazını reddetti
Mahkeme, Türkiye'de Facebook ve WhatsApp'ın itirazını reddetti
Tekfur ne demek kelime kökeni nedir Tekfur kim oynuyor Toprak Sergen yaşı
Tekfur ne demek kelime kökeni nedir Tekfur kim oynuyor Toprak Sergen yaşı
Sokak hayvanları için 81 ile genelge gönderildi! Pitbull detayı
Sokak hayvanları için 81 ile genelge gönderildi! Pitbull detayı