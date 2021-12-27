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Omicron önceki varyantlara göre daha düşük bir hastaneye yatış oranına sahip

Omicron önceki varyantlara göre daha düşük bir hastaneye yatış oranına sahip

GÜNEY AFRİKA'da ortaya çıkan ve dünyada büyük kaygıya yol açan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantıyla ilgili önemli bir çalışma tamamlandı. Omicron varyantı önceki varyantlara göre daha düşük bir hastaneye yatış oranına sahip.

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İSKOÇYA'da yapılan çalışmada 1 Kasım ile 14 Aralık tarihleri arasında Omicron varyantının hastaneye yatış oranı ve aşı etkinliğini belirlemek için Erken Pandemi Değerlendirme ve İyileştirilmiş Takip (EAVE II) sistemi kullanıldı. Veriler Delta'ya kıyasla Omicron varyantı bulaşan çift doz aşılı kişilerdeki hastaneye yatış oranının 3'te 2 oranında düşük olduğunu gösterdi. Bu da Omicron ile enfekte olan birçok insanın hastalığı daha hafif geçireceği anlamına geliyor. Olumlu bir veri olsa da verilerin az sayıda, risk grubuna kıyasla genç kişilerin yer aldığı bir gruptan elde edildiği unutulmamalı.

İngiltere'deki Imperial College London'da yapılan bir başka çalışmadan elde edilen veriler de İskoçya'daki çalışma kadar olmasa da olumlu. Bu çalışmada Omicron ile enfekte olan hastalarda hastaneye yatış oranının yüzde 20-25 daha düşük olduğu ancak bağışıklığın azalmasının bu olumlu etkiyi azaltabileceği belirlendi.

Hastaneye yatış riski düştü

Çalışma ekibinde yer alan Imperial College London'dan Prof. Neil Ferguson, "Çalışmamız Delta'ya kıyasla Omicron varyantının hastaneye yatış riskinin düşmesiyle ilişkili olduğunu gösterdi. Ancak aşıların etkinliğinin Omicron varyantına karşı düşüyor olması bu olumlu etkiyi dengeliyor gibi görünüyor. Omicron varyantının yüksek bulaşıcılığı göz önünde bulundurulduğunda son haftalarda olduğu şekilde vakaların artmaya devam etmesi söz konusu olabilir" diye konuştu.

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