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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Yapılan araştırmalarda ham petrolü parçalayabilen bir mikroorganizma keşfedildi

Yapılan araştırmalarda ham petrolü parçalayabilen bir mikroorganizma keşfedildi

ÇİN'de bir petrol havzasında yapılan araştırmalarda ham petrolü parçalayabilen bir mikroorganizma keşfedildi. Uzmanlar, "Bu mikroorganizma yüksek miktarda metan üreterek uzay yakıtı maliyetlerini minimuma düşürebilir" dedi.

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ÇİN'de bulunan Shengli petrol havzası bölgesinde yapılan araştırmalar sonucunda ham petrolü parçalayabilen bir bakteriye rastlandı.

Çinli bilim insanları deneyler sırasında bakterilerin en karmaşık hidrokarbonları bile parçalayabildiğini gözlemlediler. Araştırmacılar devasa ölçekte metan üretebilmeyi mümkün kılacak büyük bir keşif olduğunu söylediler.

Okyanusun derinliklerinde bile bulunuyor

Bu bakterinin tüm gezegende hatta okyanusların derinliklerinde bulunduğu ortaya çıktı. Bilim insanları metanın ana sera gazlarından biri olmasına rağmen uzay endüstrisinde roketler için yakıt olarak çok sık kullanıldığını vurguladı.

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