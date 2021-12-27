Şeddat ne demek anlamı nedir Alparslan Büyük Selçuklu Şeddat kimdir?

TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizilerinden olan Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 8. bölümü ile ekrana gelecek. Konusu kadar oyuncu kadrosu ile de merak edilen dizide Şeddat merak konusu oldu. Peki Şeddat ne demek, anlamı nedir? Alparslan Büyük Selçuklu Şeddat kim oynuyor?

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TRT 1 ekranlarında ilgiyle takip edilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam 8. yeni bölümü ile ekrana gelecek. Tarih kokan, aksiyon sahneleri her hafta büyük beğeni toplayan dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu ve karakterleri de ilgiyle takip ediliyor. Peki Şeddat ne demek, anlamı nedir? Alparslan Büyük Selçuklu Şeddat kim oynuyor?

Şeddat ne demek: Kâfir. * Çok eskiden Yemen'de Âd Kavminin hükümdarı Allah'a isyan ederek Cennet'e benzetmek iddiasiyle İrem bağını yaptırmış, bu bağdaki köşke girmeden kavmi ile yani taraftarlariyle birlikte gazaba uğramış, çarpılmış, yerin dibine geçmiştir.

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak: Alparslan’ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur. Alparslan’ın, beraberindeki yiğitlerle birlikte Vaspurakan karargâhına doğru ilerleyişi, zaferle taçlanabilecek mi? Akça’nın, konuşmaması için öldürmek zorunda olduğu askerle mücadelesinin neticesi nasıl bir sonuca ulaşacak? Tuğrul ve Çağrı’nın ele geçirdiği Şeddad, anlattıklarıyla Selçuklu’da uzun yıllardır unutulan bir tehlikeyi gün yüzüne çıkarır. Alparslan ve Kekavmenos arasında yaşanacak büyük hesaplaşma ise, beklenmedik neticelere gebe olacaktır…