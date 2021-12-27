Fahrettin Koca 20 bin personel alındığını 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Hayırlı olsun" diyerek 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçlarını duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi: "HAYIRLI OLSUN 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle erişebiliyor. Yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum."

ÖSYM tarafından KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

KPSS tercihleri aralık ayında tamamlamıştı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler.