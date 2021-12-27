Fahrettin Koca 20 bin personel alındığını 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Hayırlı olsun" diyerek 20 bin sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçlarını duyurdu.Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi: "HAYIRLI OLSUN 20.000 sözleşmeli sağlık personelinin yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Sonuçlara https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifreyle erişebiliyor. Yeni çalışma arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyor, başarılar diliyorum."
ÖSYM tarafından KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
KPSS tercihleri aralık ayında tamamlamıştı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler.