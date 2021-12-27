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ÖSYM KPSS tercih sonuçları açıklandı Sağlık Bakanlığı eleman alım sonuçları

ÖSYM KPSS tercih sonuçları açıklandı Sağlık Bakanlığı eleman alım sonuçları

KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. KPSS tercih sonuçları ile ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Halis Aygün sonuçlar erişime açıldığını duyurdu.

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ÖSYM tarafından KPSS-2021/10 Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

KPSS tercihleri aralık ayında tamamlamıştı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebilecekler.

SONUÇLARI TIKLA ÖĞREN

ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada "16-22 Aralık tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS 2021/10 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme sonuçları için işlemlerimizi tamamlamak üzereyiz. Sonuçları bugün adaylarımızla paylaşacağız. Sonuçların şimdiden sağlık camiasına hayırlı olmasını dilerim." demişti.

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