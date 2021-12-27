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Futbolda şike davası! Yargıtay, Aziz Yıldırım ve yöneticilerin beraat kararını onadı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Futbolda şike davası! Yargıtay, Aziz Yıldırım ve yöneticilerin beraat kararını onadı

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Futbolda şike davasında aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi'ye verilen beraatleri onadı.

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Daire, 36 sanıklı davadan dosyası ayrılan sanıklar Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Ahmet Çelebi'nin beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararına karşı, Trabzon Kulübü Derneğinin temyiz istemini karara bağladı. Daire, aralarında eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 4 sanık hakkında verilen beraatleri oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, iletişimin tespiti kararlarının ardından alınan ses kayıtlarının Aziz Yıldırım tarafından kabul edildiği ancak Yıldırım'ın bu ikrarının hukuka uygun şekilde tespit edilmediği belirtildi. Kararda, bu nedenle iletişimin tespiti kararlarının, suçun sübutunda delil olarak değerlendirilemeyeceği ifade edildi.

Kararda, "Hukuka aykırı nitelikteki bu deliller dışlanarak mevcut delillerin değerlendirilmesi suretiyle Aziz Yıldırım, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve İlhan Yüksel Ekşioğlu'nun atılı şike ve teşvik primi suçlarından mahkumiyetlerine dair hükümlerin, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 323/1 maddesi gereğince iptali ve hükümlülerin isnat edilen suçlardan beraatlerine ilişkin yerel mahkeme kararlarında bir isabetsizlik görülmemiştir." denildi.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, diğer sanık Selim Kımıl hakkında Giresun FM'in sahibi Mustafa Cici'ye yönelik tehdit suçundan verilen mahkumiyet hükmünün temyizini de karara bağladı. Daire, Kımıl'ın avukatının temyiz istemini reddederek mahkumiyet kararını onadı.

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