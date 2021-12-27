İstanbulkart tam bilet ücreti 2022 kaç para oldu yeni zamlı tarife

İstanbul'da taksi, minibüs ve dolmuşa gelen ulaşım zammının ardından toplu taşımaya da zam geldi. İndirimli ulaşım kartı olan İstanbulkart'a da 2022 ocak ayından itibaren geçerli olacak yüzde 36 zam gelecek. Peki İstanbulkart tam ücreti kaç para oldu, İstanbulkart tam limiti ne kadar?

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İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 36’lık zammın gelmesinin ardından yeni fiyatlar da belli oldu. Metro, metrobüs, otobüs ve tramvay ücretleri tam ve öğrenci için yeniden belirlendi. Peki, tam ve öğrenci kaç TL oldu, İstanbulkart toplu ulaşım ücretleri ne kadar?

İstanbul'da elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs fiyatlarına yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 zam talebi, UKOME'de oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre önümüzdeki günlerden itibaren metro metrobüs, otobüs, taksi, dolmuş ve minibüs gibi toplu ulaşım araçlarında yüzde 36’lık bir zam gelecek.

Metro, metrobüs tam ve öğrenci bileti kaç paradan başlıyor: Zam gelmeden önceki fiyatlarda İstanbulkart tam ücreti 4.03 TL, öğrenci 1,96 TL ve sosyal kart 2.88 TL olarak belirlenmişti.

Mavi kartlarda ise tam 316 TL, öğrenci 57,50 TL ve sosyal kart 196 TL olarak şekillenmişti.

Zammın yansıtılmasının ardından bu fiyatlar yüzde 36 artacak.

Artışla birlikte tam 5,48 TL’ye, öğrenci 2.66 TL’ye, sosyal kart ise 3,92 TL'ye çıkacak.

Mavi kartlarda ise tam 429,76 TL'ye, öğrenci 78,20 TL'ye, sosyal kart 266,56 TL'ye yükselecek.

Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

2 Ağustos 2021 tarihinden itibaren uygulanan eski fiyatlar ise şu şekildeydi;