Global finans devi Türkiye yatırım hedeflerini açıkladı

Hollanda merkezli global finansal hizmetler grubunun risk sermayesi şirketi olan GKG Ventures, Türkiye için orta ve uzun vadeli yatırım hedeflerini açıkladı. GKG Ventures finansal teknolojiler alanında faaliyet gösteren girişimlere yatırım yaparak, ekosistemin büyümesinde katalizör etkisi yaratmayı hedefliyor.

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10 yıl önce Londra’da bir start-up olarak kurulan ve bugün finansal hizmetler ve teknolojiler alanındaki global tecrübesi ve 5 kıtaya yayılan operasyonel ağı ile küresel bir deve dönüşen Global Kapital Group, dünyada toplam 2 binin üzerinde çalışanıyla 21 ülkede 35 ofis ile faaliyet gösteriyor. Grubun 2021 senesinde kurulan risk sermayesi şirketi GKG Ventures ise öncelikli olarak Türkiye ve Doğu Avrupa ülkelerinde finansal teknoloji girişimlerine yatırım yapacağını duyurdu.

“ORTAK HEDEFLERE ULAŞMAK İÇİN GİRİŞİMCİLERLE HAREKET EDİYORUZ”

En temel ayrıştırıcı özelliklerinin, yatırım yaptıkları fintek girişimlerinde somut değer yaratabilmek için grubun küresel ve fonksiyonel bilgi ve tecrübelerinden yararlanma imkanı olarak açıklayan GKG Ventures Kurucu Yönetici Direktörü Baran Engür, "Biz ana değer önergemizi dört başlıkta topluyoruz; (i) küresel tecrübe, (ii) finansal hizmetler ve teknolojiler alanında derin sektör uzmanlığı, (iii) fonksiyonel yetkinliklere erişim ve (iv) aynı süreçlerden yakın bir zamanda geçmiş olmanın verdiği empati kültürü. GKG Ventures’ın hibrit yapısı ve özgün konumlaması sayesinde, girişimcilerin ihtiyaç duydukları enstrümanları, zamanın değerini bilerek en hızlı şekilde sağlıyor, ortak hedeflere ulaşmak için girişimciler ile hareket ediyoruz. Biz sadece gerekli büyüme finansmanını sağlayan finansal yatırımcı olarak değil, parçası olduğu küresel yapının tecrübe ve birikimini yatırım yaptığı girişimlere ve girişimcilere aktarabilecek stratejik bir yol arkadaşı olarak konumlanmayı tercih ediyoruz. Bu açıdan iş modelimizi de ‘Strategic Smart Capital’ yani “Stratejik Akıllı Sermaye” olarak adlandırıyoruz” dedi.

YATIRIM HEDEFLERİNİN ODAĞINDA FİNTEKLER VAR

GKG Ventures Kurucu Yönetici Direktörü Baran Engür, ilgi alanlarını "Biz, finansal teknolojiler evreninde yapay zeka bazlı, büyük veri üzerine kurulu iş modelleri ile birlikte, B2B hizmet sunan yazılım şirketleri, B2B2C ve katma değeri yüksek B2C uygulamalarını öncelikli olarak inceliyoruz. Özellikle ilgi gösterdiğimiz fintek dikeyleri; varlık yönetimi, fintek destek hizmet ve regülasyon teknolojisi şirketleri, sermaye piyasaları ile entegre çalışan çözümler, kurumsal çözümler, bankacılık ve finans ürünleri, blok zincir bazlı modeller, ödeme sistemleri ve dijital sigortacılık olarak sıralayabiliriz" şeklinde açıkladı.

“TÜRKİYE’DEN FİNANSAL TEKNOLOJİLER ALANINDA UNİCORN’LARIN ÇIKMASI İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Türkiye’deki büyüme hedefleriyle ilgili konuşan Baran Engür, globalde hızlı büyüyen bir şirket olarak tüm çalışmalarını kendi sermaye ve kaynaklarıyla gerçekleştirdiklerine dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Yatırım yaptığımız şirketleri seçerken, girişimcinin profili / vizyonu, işe olan inancı ve motivasyonuna ek olarak; girişimin hangi sorunu nasıl çözdüğüne dair basit ve anlaşılabilir bir değer önergesinin olması, ürün ve müşteri uyum ve sadakati, iyi düşünülmüş ve hazırlanmış iş planının bulunması, söz konusu ürün ve ürünlerin doğru satış ve pazarlama stratejileri ile yurt içinde ve yurt dışında ölçeklendirilebilir olması bizim için çok önemli. Şayet bu konularda ön incelememiz olumlu sonuçlanır ve yatırım kararı alırsak, girişimciler ihtiyaç duydukları büyüme finansmanına ulaşırken yatırım sonrası dönemde strateji, teknoloji, risk yönetimi, uyum ve mevzuat, hukuk, insan kaynakları gibi birçok alanda bizden stratejik destek alacaklar. Yeri geldiğinde girişimcilere mentorluk yapacağız, yeri geldiğinde GKG Connect ve GKG Vendor Platform uygulamaları ile grubun küresel ağında yer alan 20’nin üzerinde ülkedeki değerli bağlantılara girişimcilerin ulaşmasını sağlayabilecek güçlü bir yönetim ekibine ve kurumsal ağa erişim vereceğiz. Bu destekle, küresel piyasalarda ölçeklendirebileceğimiz girişimleri öncelikle Türkiye’den bulmak ve çıkartmak istiyoruz.”

GKG Ventures, öncelikli hedefi Türkiye ve Güney/ Orta Doğu Avrupa bölgesi olan ve ikincil Pazar olarak Kıta Avrupası ve Asya’yı hedefine alan küresel bir risk sermayesi şirketi. Şirket’in ana odağı fintek girişimleri ve grubun mevcut iş alanlarında değer yaratacak teknoloji ve inovasyon odaklı iş modelleri. GKG Ventures sektör agnostik bir fon değil. Şirket, finansal teknolojiler ekosisteminde faaliyet gösteren girişimler ve grubun mevcut iş alanlarında somut değer yaratabilecek inovatif iş modellerine yatırım yapmak üzere odağını sınırlandırıyor. Türkiye’deki yatırım planları özelinde teknokentler, teknoparklar, üniversiteler, kuluçka merkezleri gibi start-up ekosistemini besleyen, geliştiren yerleri de çok önemseyen GKG Ventures, bu yapılarla uzun dönemli iş ortaklıkları planlıyor.