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BDDK suç duyurusunda bulundu! Durmuş Yılmaz, Emin Çapa, Selçuk Geçer de listede

BDDK suç duyurusunda bulundu! Durmuş Yılmaz, Emin Çapa, Selçuk Geçer de listede

BDDK, Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulundu. Bankanın itibarına, servetine zarar verecek açıklamalardan ve asılsız haberlerden dolayı BDDK suç duyurusunda bulundu.

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BDDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırılıktan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Döviz kurlarına ve Merkez Bankası'na yönelik manipülatif açıklamaları nedeniyle dikkat çeken isimler için soruşturma yapılacak.

Durmuş Yılmaz alım fırsatı demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta açıkladığı dövize endeksli mevduat modeli ve bir dizi ekonomik önlemler sonrası dolar hızlı düşüşe geçmesiyle Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz Halk TV ekranlarında adeta dolar satanları engellemek için bunun alım fırsatı olduğunu söylemiş ve tepki çekmişti.

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