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İstanbulkart vizeleme ücreti kaç para öğrenci İstanbulkart vize ücreti 2021

İstanbulkart vizeleme ücreti kaç para öğrenci İstanbulkart vize ücreti 2021

İstanbul'da geçerli olan ve tüm toplu ulaşım araçlarında geçerli olan indirimli İstanbulkart'ı 2022 yılında da kullanmak için kart sahiplerinin İstanbulkart'ını vizeletmesi gerekiyor. Peki İstanbullart vizeleme işlemi nedir, öğrenci, 60 yaş üstü İstanbulkart vizeleme ücreti kaç para oldu? Güncel 2021 İstanbulkar vizeleme ücreti

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşımda indirimli kullanılabilen kartların yeni yıl vizeleme fiyatını 5 liradan 13 liraya çıkardı. Her yıl indirimli ulaşım kartını kullanmak için kart sahiplerinin, vizeleme işlemini yapması gerekiyor. 2021 yılı aralık ayı içinde yapılması gereken İstanbulkart vizeleme işlemi, öğrenci ve 60 yaş üstü için 5 liradan 13 liraya çıkarıldı. Peki İstanbulkart vizeleme işlemi nasıl yapılır, nereden yapılır, online yapılır mı? 

5 liradan 13 liraya çıktı

Vizeleme yapılmayan kartların, indirim geçerliliği ortadan kaldırılarak tam kart haline çevriliyor. Vizelemenin yapıldığı aralık ayında İstanbulkart tarafından abonelere uyarı mesajı gönderildi. Gönderilen kısa mesajda, 2021’de 5 lira olan vizeleme ücretinin yüzde 160 zam yapılarak 13 liraya çıkarıldığı görüldü.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Öğrenci İstanbulkart'ınızın indirimli son kullanım tarihi 31.12.2021'dir. İndirimli tarifenizi kullanmaya devam etmek için yıl sonuna kadar 13 TL karşılığında vizeleme işlemi yapmanız gerekiyor. Bu işlemi biletmatiklerden veya İstanbulkart Mobil'den yapabilirsiniz. Yıl sonuna kadar vizeleme işlemi yapmasanız bile 2022 yılı içinde dilediğiniz zaman yapabilir, indirimli tarifenizi yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz."

İstanbulkart vizeleme nedir: İstanbul'da öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişiler toplu ulaşımda indirimli seyahat ediyor. İndirimli İstanbulkart'lar için her yıl vizeleme adı altında güncelleme yapılıyor. Vizeleme yapılmayan kartların indirim geçerliliği ortadan kalkıyor.

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