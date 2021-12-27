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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde bir işlem daha tamamlandı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde bir işlem daha tamamlandı

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom’un makine yapımı bölümü Atomenergomash bünyesindeki AEM Technologies A.Ş.’nin Volgodonsk şubesi uzmanları, Mersin’de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (NGS) 3’üncü güç ünitesi için nükleer reaktör tabanını temperleme işlemini gerçekleştirdi.

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Bir nükleer reaktörün tabanının imalatı, borunun kesilmesi, borunun açılması, ısıtılmış parçanın yarım küre şeklini alması için preslenmesi ve temperlenmesi olmak üzere dört temel işlemden oluşuyor.

Son aşamada reaktör tabanı, dokuz saat boyunca maksimum 910 santigrat derece sıcaklıkta bir yeraltı fırınında ısıtıldı. Daha sonra uzmanlar, bir vinç yardımıyla kızgın iş parçasını suyla dolu bir yeraltı söndürme tankının içine yerleştirdiler. Taban, bir buçuk saat boyunca bu tankta tutuldu. Metalin gerekli mekanik özelliklerini elde etmek için reaktör tabanı, 700 santigrat derecede yaklaşık 40 saat gerçekleştirilen termal temperleme için bir fırına aktarıldı.

Birinci sınıf bir güvenlik ekipmanı olma özelliği taşıyan reaktör, içine çekirdek ve iç kısımların yerleştirildiği eliptik bir tabana sahip dikey silindirik bir gövdeden oluşuyor. Reaktörün tepesi, kurulu mekanizmalar, kontroller, reaktör koruması ve reaktör içi kontrol için sensör kablolarının çıkışını sağlayan branşman borularını barındıran bir kapakla hava geçirmez şekilde kapatılıyor.

Türkiye’de Mersin’in Gülnar ilçesinde inşa edilen Akkuyu NGS, nükleer endüstride “yap-işlet-sahip ol” modeli ile hayata geçirilen ilk proje olma özelliğini taşıyor. Proje, artırılmış güvenlik ve geliştirilmiş teknik ve ekonomik özellikler taşıyan "3+" nesil Rus VVER reaktörlerine sahip dört güç ünitesini içeriyor. Santralin tasarımı ve inşaatı Rusya Devlet Kurumu Rosatom’un Mühendislik Bölümü tarafından yürütülüyor. NGS’deki her güç ünitesinin kapasitesi 1200 megavat olacak.

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