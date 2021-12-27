Dünyada 2021'de çok sayıda doğal afet meydana geldi! Patlama, hortum, yangın...onlarca kişi öldü

2021'de dünyanın çeşitli bölgelerinde yangınlar, yanardağ patlamaları, fırtınalar ve hortumlar hayatı durma noktasına getirirken, çok sayıda kişinin ölümüne yol açtı. Hangi tarihte ne yaşandı?

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Dünyanın birçok yerinde 2021'de meydana gelen doğal afetler yaşamı olumsuz etkiledi. 2021'de dünyanın çeşitli bölgelerinde yangınlar, yanardağ patlamaları, fırtınalar ve hortumlar hayatı durma noktasına getirirken, çok sayıda kişinin ölümüne yol açtı. İşte yıl boyunca yaşananlar...

15 Ocak

-Endonezya'nın Batı Sulawesi eyaletinin Majene kentinde, 15 Ocak'ta meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde, 92 kişi hayatını kaybetti. Endonezya Afet Yönetimi Ajansına (BNPB) göre, 3 binden fazla kişinin yaralandığı depremden en az 30 bin kişi etkilendi.

7 Şubat

- Hindistan'da, Himalayalar'daki Nanda Devi Dağı'ndan bir buzul parçasının Uttarakhand eyaletindeki Chamoli bölgesinde bulunan Dhauliganga Nehri'ne düşmesi sonucu oluşan selde 35 kişi hayatını kaybetti, 169 kişi kayboldu.

13 Şubat

- ABD'de şiddetli kutup soğukları nedeniyle en az 58 kişi yaşamını yitirdi. Teksas eyaleti başta olmak üzere ülkenin iç, orta ve güney kısımlarını etkileyen şiddetli kar ve buzlanma, olumsuz durumların yaşanmasına neden oldu. Söz konusu bölgelerde milyonlarca kişiyi etkileyen elektrik kesintilerinin yaşanmasının ardından Teksas'ta, 14 milyon kişiyi etkileyen binden fazla su sistemi hasar gördü. Resmi olmayan rakamlara göre, toplam zararın 45-50 milyar dolar olduğu ifade edildi.

22 Mart

- Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık 40 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Sellerde en az 4 kişi hayatını kaybetti.

4 Nisan

- Endonezya ve Doğu Timor'da etkili olan Seroja tropikal fırtınası en az 174 kişinin ölümüne ve 48 kişinin kaybolmasına neden oldu. Avustralya'nın batısını da etkisi altına alan tropikal fırtına, 31 bini aşkın hanede elektrik kesintisine neden oldu. Avustralya Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada, Seroja'nın, Kalbarri kasabası ve çevresinde "en az 50 yıldır görülen en güçlü kasırga” olduğu ifade edildi.

17 Mayıs

- Hindistan'da Tauktae tropikal fırtınası nedeniyle başta Kerala, Karnataka, Gucarat, Goa ve Maharaştra olmak üzere çok sayıda eyalette en az 100 kişi hayatını kaybetti. Fırtına nedeniyle 250 binden fazla kişi tahliye edildi. 12 milyon kişinin etkilendiği fırtınada yaklaşık 57 bin evde hasar meydana geldi.

24 Mayıs

- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Nyiragongo yanardağının patlaması sonucu 32 kişi hayatını kaybetti ve 40 kişi kayboldu.

25 Mayıs

- Hindistan'ın Odisha ve Batı Bengal eyaletlerinde etkili olan Yaas Kasırgası nedeniyle en az 20 kişi yaşamını yitirirken, kasırgadan 1,2 milyon kişi etkilendi.

1 Temmuz

- Kanada'nın batı eyaletlerinde etkili olan aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle Lytton kasabasında birçok noktada yangın çıktı, kasaba tahliye edildi.

11 Temmuz

- ABD'nin California eyaletinin doğu sınırında kuzey-güney hattı boyunca farklı noktalarda çıkan yangınlarda çok sayıda ev zarar gördü. California'daki "Dixie" adı verilen yangın, eyalet tarihindeki en büyük 2. yangın olarak kayda geçti.

14 Temmuz

- Batı Avrupa'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 184'ü Almanya'da olmak üzere en az 229 kişi yaşamını yitirdi.

28 Temmuz

- Antalya'nın Manavgat ilçesinde, bir gün sonra da Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan ve Türkiye'nin birçok şehrine yayılan orman yangınlarında 7 kişi hayatını kaybetti.

29 Temmuz

- ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Alaska açıklarında 8,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerin 32 kilometre altında kaydedilen depremin ardından can ya da mal kaybı yaşanmadı.

2 Ağustos

- Orman yangınları, Amerika'dan Avrupa'ya, Afrika'dan Asya'ya birçok kıtada etkili olurken İtalya, İspanya, Yunanistan gibi Akdeniz'e kıyısı bulunan Avrupa ülkeleri de yangınlardan etkilendi.

14 Ağustos

- Haiti'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 bin 248 kişi yaşamını yitirirken, 12 bin 763 kişi de yaralandı. Haiti'de deprem nedeniyle 130 binden fazla ev yıkıldı ya da zarar gördü.

29 Ağustos

- ABD'nin önce güneydoğu daha sonra da kuzeydoğu eyaletlerini etkisi altına alan Ida Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve sel sonucu en az 45 kişi öldü. Kasırga nedeniyle Louisiana eyaletinde 1 milyondan fazla kişi elektriksiz kaldı.

19 Eylül

- İspanya'nın güneybatısındaki Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 85 gün boyunca aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndaki volkanik hareketlilik, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık itibarıyla 85'inci gününü doldurdu ve böylece 1585 yılında 84 günle "en uzun süre aktif kalan volkan" olan Tehuya Yanardağı'nı geride bıraktı. Bu zamana kadar 94 milyon metreküpten fazla lav püskürten volkan, çoğunluğu ev 2 bin 896 binayı yakıp yıktı, 150 binada kısmi hasara neden oldu.

19 Ekim

- Hindistan ve Nepal'de şiddetli yağışlar nedeniyle 180'den fazla kişi hayatını kaybetti.

4 Aralık

- Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle en az 40 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

10 Aralık

- ABD'nin Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee eyaletlerinde en az 24 hortum meydana geldi. Hortumlarda 77'si Kentucky'de olmak üzere 90 kişi hayatını kaybetti.

17 Aralık

- Filipinler'in orta ve güneydoğu kesimlerini vuran Rai Tayfunu'nun yol açtığı afette 375 kişi yaşamını yitirdi.