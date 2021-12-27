Mevlüt Çavuşoğlu tarihi adımı duyurdu: Uçuşlar başlıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul-Erivan uçuşlarının kısa süre içinde başlayacağını belirterek, "Ermenistan ile normalleşme konusunda karşılıklı temsilciler atadık. İlk toplantı da Moskova'da yapılacak" dedi.

Abone ol

Ermenistan ile görüşmeler arasında konuşan Çavuşoğlu "İlk toplantı Moskova'da gerçekleşecek. Biz ilk toplantıdan önce temasların doğrudan olmasını istiyoruz. Karşılıklı ziyaretler dahil doğrudan temasa geçip yol haritası belirlenmesi gerekiyor, ilişkilerin normalleşmesi için hangi adımlar atılacağına dair." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl sonu değerlendirme toplantısında konuştu. Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:

- Bu yıl pek çok sorunlu konuda normalleşme adımları attık. BAE, Mısır, Bahreyn ve İsrail'deki temaslarımızı biliyorsunuz. Bu süreçleri gerçekçi bir yaklaşımla ele alacağız. Keza Fransa'daki ilişkilerdeki gerginliği azaltmaya başladık. Ermenistan ile normalleşme konusunda karşılıklı temsilciler atadık. Ermenistan ile karşılıklı atanan temsilciler ilk toplantıyı Moskova'da yapacak. Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var. Biz ise ilk toplantıdan önce temasların doğrudan olmasını istiyoruz. İstanbul-Erivan uçuşları da kısa süre içinde başlayacak.

Kabil Havalimanı işletilmesi

- Afganistan'da binlerce kız çocuğuna eğitim veriyoruz. Kabul'de bir okul açılması için temaslarımız devam ediyor. Afganistan'ın üniversite sınavı birincisi kızımız Türkiye'de tıp eğitimi görüyor.

- Afganistan'da cesur bir karar alarak büyükelçiliğimizi açık tuttuk ve geçici yönetimle angajmana girdik. Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz.

- Balkanların 1990'lara dönmesine izin veremeyiz.

Doğu Akdeniz'de gerilim

- Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı dikkatli bir şekilde koruduk. Kıbrıs'ta egemen eşitlik konusunda iki devletli çözümü uluslararası gündeme soktuk.

- 2021'de Yunanistan ve Rum kesimi 7 kez kıta sahanlığımıza üçüncü ülke araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Hepsini engelledik. Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yapay bir şekilde yükseltme çabası istikrar için tehlikelidir. Burada tutumuz son derece kararlı. 5 yıl aradan sonra istişari görüşmeleri tekrar başlattık.

- Bununla birlikte Yunanistan ile istişari görüşmeleri terkar başlattık. AB ile ilişkileri somu bir şekilde ilertletmek istesek de maalesef AB aynı iradaeyi ortaya koyamadık. Ancak, üç konuda anlaşma vardık: sağlık, güvenlik, çevre.

ABD ve Rusya gerilimi

- ABD'de Biden yönetimi ile görüşmelerimiz devam etti, Dışişleri Bakanı Blinken ile 12 kere görüştüm. Anlaşmazlıklarımız var ama aynı zamanda ilişkilerimizi geliştirmek için de çaba sarf ediyoruz. İş birliğimizi geliştirmek için çalışıyoruz.

- Şu anda F-35lerin alımı konusunda sıkıntı var. F-35 konusunda bir taraftan CAATSA yaptırımı var, bir taraftan kongredeki durum. F-35 alınmayacağına göre ya paramızın geri verilmesi ya da yeni ürünlerin verilmesi gerekiyor.

- Rusya'yla her düzeyde yakın temaslarımız devam etti. Mevkidaşım Lavrov'la 5 defa yüz yüze görüştüm.

- Rusya'ya ilişkilerimiz gayet iyi. Anlaşamadığımız konularda da şeffaf bir tutum sergiliyoruz. Rusya'yla da ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Bölgede bir gerginlik olursa hepimizi etkiler.

- Ukrayna'da özellikle Donbass'ta çözüme ulaşılmasını destekliyoruz.

- Uygur Türklerinin Çin'de barış ve refah içinde yaşaması için ikili düzeyde ve BM gibi çok taraflı platformlarda girişimlerimiz sürdü.

- Türkiye artık Afrika'da önemli bir marka.

- (7 Ocak'ta Ankara'da olacak ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake) Biz ülkemize gelen her büyükelçiyi iyi bir şekilde karşılıyoruz. Bizim büyükelçilerle, özellikle son 10 büyükelçinin yaptığı saçma hatadan sonra, ikili ilişkilerimizi geliştirmek için çalışırlarsa her türlü desteği veririz.

- (Vize serbestisi) Vize serbestisi konusunda 72 kriterin 68 tanesini gerçekleştirdik.