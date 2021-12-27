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27 Aralık altın fiyatları! Altının gram fiyatı 660 lira seviyesinden işlem görüyor analistler ne diyor?

27 Aralık altın fiyatları! Altının gram fiyatı 660 lira seviyesinden işlem görüyor analistler ne diyor?

 Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 660 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 1.085 liradan alıcı bulurken analistler altının ons fiyatında sakin bir seyrin hakim olduğunu belirtti.

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Cuma günü dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,5 altında 639,1 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3,3 yükselişle 660,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.085 lira, Cumhuriyet altını da 4.435 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay seyirle 1.808 dolardan alıcı buluyor.

Analistler ne diyor?

Analistler, bu hafta zayıf veri gündemi ve yatırımcıların Noel ile yılbaşı tatillerini birleştirmeleri dolayısıyla altının ons fiyatında sakin bir seyrin hakim olduğunu belirterek, yurt içinde ise döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ifade etti.

Bugün Londra piyasalarında Noel tatili dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyeceğini ve ABD'de açıklanacak Dallas Fed imalat aktivite endeksinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

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