BIST 1.926
DOLAR 11,32
EURO 12,81
ALTIN 660,23
HABER /  SAĞLIK

Fahrettin Koca 11-17 Aralık illere göre koronavirüs haftalık vaka sayılarını paylaştı

Fahrettin Koca 11-17 Aralık illere göre koronavirüs haftalık vaka sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu.

Abone ol

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "11-17 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." diyerek yeni haritayı paylaştı.

11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan.

Geçtiğimiz hafta durum:

4-10 Aralık haritasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilin Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize ve Isparta olduğunu bildirdi.

Her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı, 4-10 Aralık'ta İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Barış Pınarı'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı'nda 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Gürsel Erol kimdir kaç yaşında CHP'li gürsel Erol ne kanseri
Gürsel Erol kimdir kaç yaşında CHP'li gürsel Erol ne kanseri
Osmaniye'de esnaf kampanya başlattı! 1000 dolar bozduran herkese hediye
Osmaniye'de esnaf kampanya başlattı! 1000 dolar bozduran herkese hediye
Çin'in taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşüne çıktı Çin'in uzaydaki planı netleşti
Çin'in taykonot ekibi ikinci uzay yürüyüşüne çıktı Çin'in uzaydaki planı netleşti
Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen için yeni iddia: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı
Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen için yeni iddia: Masa altına sokup çoraplarını koklatırdı
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı arttı
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı arttı
Ekrem İmamoğlu'ndan flaş karar! CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak
Ekrem İmamoğlu'ndan flaş karar! CHP Genel Merkezi'nde basın açıklaması yapacak
Antidepresan kullanımı arttı Avrupa'daki en az psikiyatrist bizde
Antidepresan kullanımı arttı Avrupa'daki en az psikiyatrist bizde
Aydın'da 150 TL'ye satılıyor! Binlerce yıllık gelenek teknolojiye kafa tutuyor
Aydın'da 150 TL'ye satılıyor! Binlerce yıllık gelenek teknolojiye kafa tutuyor