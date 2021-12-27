Fahrettin Koca 11-17 Aralık illere göre koronavirüs haftalık vaka sayılarını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11-17 Aralık tarihleri arasında illere göre Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Buna göre, vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 244,15, Ankara'da 144,10, İzmir'de 67,97 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "11-17 Aralık arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." diyerek yeni haritayı paylaştı.

11-17 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilimiz: Rize, Isparta, Artvin, Eskişehir, Trabzon, Kastamonu, Nevşehir, Ordu, Erzincan.

Geçtiğimiz hafta durum:

4-10 Aralık haritasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 9 ilin Edirne, Artvin, Tekirdağ, Ordu, Trabzon, Kırklareli, Yozgat, Rize ve Isparta olduğunu bildirdi.

Her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayısı, 4-10 Aralık'ta İstanbul'da 245,70, Ankara'da 158,76, İzmir'de 68,47 oldu.