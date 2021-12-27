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Hasan Mezarcı eşi Dr. Esin Tatlı Mezarcı kimdir kaç yaşında?

Hasan Mezarcı eşi Dr. Esin Tatlı Mezarcı kimdir kaç yaşında?

Bir dönemin en çok konuşulan isimlerinden Hasan Mezarcı, hapse girip çıktıktan sonra kendini Mesih ilan etmesi ile gündem olmuştu. 90'lı yıllarda aşırı fikirleri nedeniyle de kamuoyunun sıklıkla karşılaştığı Hasan Mezarcı'nın sosyal medyada gündem olması bir doğum günü videosuyla oldu. Peki kimdir Hasan Mezarcı, kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir?

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Bir dönemin radikal İslamcı olan ve Refah Partisi İstanbul eski Milletvekili Hasan Mezarcı, "irticai" faaliyetleri nedeniyle hapise girmiş, hapisten çıkınca da "Mesih" olduğunu ilan etmişti. Aynı zamanda eski müftü de olan Hasan Mezarcı'nın Düzce'deki evinde 2021 Noeli'ni kutladığı görüntüler paylaşıldı. Mum üfleyen Mezarcı'ya etrafındakilerin "İyi ki doğdun Mesih" diye tezahürat yaparak boynuna sarıldığı görüldü. Peki kimdir Hasan Mezarcı, kaç yaşında, evli mi, eşi kimdir?

Hasan Mezarcı kimdir: Mesih olduğunu söyleyen Hasan Mezarcı aslen Düzcelidir. 11 Mayıs 1954 (67) yaşında olan Mezarcı milletvekilliği de yapmıştır. Ancak radikal fikirleri nedeniyle hapsa atıldıktan sonra Mezarcı 1997 yılında cezaevinden çıkmıştır.

Cezevinden çıktıktan sonra kendisini Mesih ilan eden Hasan Mezarcı Almanya'da yaşamaktadır. O dönem bir televizyon programında kulağında küpe, taktığı bilezikler ve boyununda kolyesi ile Hasan mezarcı sarı saçlarıyla hafızalara kazınmıştır.

2017 yılında eşi Dr. Esin Tatlı Mezarcı ile evlenen Hasan Mezarcı bu evliliği sosyal medyadan şöyle duyurmuştu...

"Dün Yüce Allah'ın emriyle yapılan Beyt-i Akdes'te ilk cuma kılındı. Allah Kuzusuyla Gelininin, İncil'de haber verilen düğünü gerçekleşti.

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