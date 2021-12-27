BIST 1.902
DOLAR 11,24
EURO 12,79
ALTIN 656,53
HABER /  SAĞLIK

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Omciron için flaş sözler: 2 dozdan etkilenmiyor mutlaka 3'ncü doz aşı olunmalı

Prof. Dr. Tevfik Özlü'den Omciron için flaş sözler: 2 dozdan etkilenmiyor mutlaka 3'ncü doz aşı olunmalı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Eğer iki doz aşı yapılmışsa, aradan 3 ay geçmişse mutlaka 3'üncü dozları yaptırmak lazım. Çünkü yapılan çalışmalar ‘Omicron’un iki doz aşıya rağmen aşıdan çok etkilenmediğini gösteriyor" dedi.

Abone ol

Prof. Dr. Tevfik Özlü, Omicron varyantından korunmada mevcut salgın tedbirlerinin önemini vurguladı. Özlü, “Bulaşma açısından, kişisel korunma tedbirlerine çok uyumak lazım. Bu varyanta karşı da bizim yapacağımız şey aslında daha önceden bildiğimiz şeylerin aynısı, farklı bir şey gerekmiyor. Mümkün olduğu kadar kapalı alanlara, sosyal alanlara girmemek lazım. Kalabalıklara sokulmamak lazım.

Diğer insanlarla mesafeyi korumak lazım ve sosyal alanlarda mutlaka maskeyi usulüne göre kullanmamız lazım. Bunlara dikkat edersek sorun olmuyor. Mesela biz her gün burada hastanede, poliklinikte, serviste, yoğun bakımda Covid pozitif hastalarla temas halindeyiz. Bunlara dikkat ettiğimiz için kendimizi koruyabiliyoruz. Yoksa biz hemen hastalanırız. Ama bunlar işe yarıyor. Yani bunlara uyduğunuz zaman kendinizi korumuş oluyorsunuz. Dolayısıyla Omicron’a karşı da yapılacak şeyler aşağı yukarı belli” diye konuştu.

‘Üçüncü doz aşıları hızlı şekilde yaptırmakta yarar var’

Üçüncü doz aşının mutlaka yaptırılması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Özlü, “Bunların dışında elimizde geçen yıl olmayan aşı var. Şu anda herkes ikinci, üçüncü doz aşısını yaptırmış olmalı.

Eğer iki doz aşı yapılmışsa aradan 3 ay geçmişse mutlaka üçüncü dozları yaptırmak lazım. Çünkü yapılan çalışmalar Omicron’un iki doz aşıya rağmen aşıdan çok etkilenmediğini gösteriyor.

Ama üçüncü doz aşıda etkilenme oranı yüzde 80’e kadar yükseliyor. İki doz aşıda yüzde 30, yüzde 40’larda ancak etkileniyor. Dolayısıyla üçüncü doz aşıları hızlı bir şekilde yaptırmakta yarar var. Bunlara dikkat edersek tekrar kapanmalar ve yasaklamalara gerek kalmadan bu süreci en az zararla atlatabiliriz diye düşünüyorum.

Omicron'un daha hafif bir hastalığa neden olduğu söyleniyor. Gelen bilgiler bu şekilde, ama daha çok gençlerde hastalık yaptığı yönünde bilgiler var ancak bunlar yanıltıcı olabilir. Çünkü Afrika’da ortaya çıktı. Afrika'da nüfus zaten genç nüfus yani genel itibarıyla ve gençlerde zaten hafif seyrediyor. Avrupa'da da gençlerin çoğu aşısız. İhtiyarlar yaşlılarda aşılanma oranı daha fazla. Onun için gençlerde görülmesi, aşısız olmaları nedeniyle olabilir. Yani bu varyantın özelliği olmayabilir” dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Geceleri uyandırıyor! Omicron'un yeni semptomu çıktı
Foto Galeri Geceleri uyandırıyor! Omicron'un yeni semptomu çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'ye ıslıklı protesto gözyaşlarını tutamadı
Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'ye ıslıklı protesto gözyaşlarını tutamadı
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Yeni Honda Civic İlham Kaynağı Kendisi
Somali karıştı! Cumhurbaşkanı Başbakan ve Komutanı yolsuzluktan açığa aldı!
Somali karıştı! Cumhurbaşkanı Başbakan ve Komutanı yolsuzluktan açığa aldı!
Kripto para şikayetlerinde rekor artış! Hesabın sıfırlanması ve sisteme girişte hata vermesi en başta
Kripto para şikayetlerinde rekor artış! Hesabın sıfırlanması ve sisteme girişte hata vermesi en başta
On binlerce kişi incelendi! İşte koronavirüs aşısının faydasının en net kanıtı
On binlerce kişi incelendi! İşte koronavirüs aşısının faydasının en net kanıtı
Denizli'de kapıları kilitleyip eşine kabusu yaşattı! Sesi duyan ekiplere haber verdi
Denizli'de kapıları kilitleyip eşine kabusu yaşattı! Sesi duyan ekiplere haber verdi
Bursa'da 10 yıl sonra kızını tabutta gördü! Kahreden görüntü yürekleri dağladı
Bursa'da 10 yıl sonra kızını tabutta gördü! Kahreden görüntü yürekleri dağladı
AK Parti seçim hazırlıklarına başlattı Seçimde hileye karşı AK Seçim uygulamasına yüklenecek
AK Parti seçim hazırlıklarına başlattı Seçimde hileye karşı AK Seçim uygulamasına yüklenecek
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzman isimden kritik açıklama
İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzman isimden kritik açıklama
Seray Sever kaç yaşında ilk eşi kimdir çocuğu var mı?
Seray Sever kaç yaşında ilk eşi kimdir çocuğu var mı?