İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzman isimden kritik açıklama

Döviz kurunda sert düşüş sonrası ikinci el araba fiyatları düşecek mi ikinci el fiyatları ne zaman düşecek soruları soruluyor. Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, Kurun sabit kalması, ÖTV’de herhangi yeni bir artış yapılmaması ve sıfır araç fiyatlarında yüzde 20’leri aşan bu indirimlerin devam etmesi durumunda ikinci el piyasası da aynı eğilimi kademeli olarak gösterebilecektir. Bunun yaşanması için ise minimum 20-25 gün gibi bir süre gerekiyor." dedi.

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Türkiye otomotiv pazarında 2021 yılının son ayında kur kaynaklı büyük fiyat değişimleri dikkat çekiyor.

Döviz kurunun düşmesiyle indirime giden sıfır otomobil satıcıları 2. el satışlarını durdurdu.

Yeni Şafak gazetesinin haberine göre; yaşanan yukarı yönlü kur değişimleri ile Aralık ayının başından bu yana bir hafta içerisinde 2 hatta 3 defa fiyat artırımı yoluna giden sıfır araç satıcıları, gelen müdahaleler sonrasında dövizde yaşanan aşağı yönlü hareket ile kısa sürede indirimleri yansıttı. Ortalama olarak yüzde 12-13’lük indirimler fiyat etiketlerinde görüldü. İkinci el araç piyasasında ise bu durum henüz kendisini göstermedi.

Yüksek fiyatlı satış oyunu döviz kuru düşüşüyle bozuldu

İkinci el araç piyasasında sıfırın çok üzerinde kalan fiyatların düşmesi için zamana ihtiyaç olduğunu vurgulayan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, tüketicilerin şu anda bir bekleme sürecinde olduğuna vurgu yaparak, “Son kullanıcıların online ilan platformlarındaki yüksek fiyatlı satış trendi, bu kur düzenlemesi ile birlikte bozuldu. Bu durumdan dolayı Türkiye’de neredeyse ikinci el otomobil satılamaz hale geldi. Ocak ayının ortasına kadar gerek son tüketici nezdinde gerekse kurumsal firmalarda, sıfır otomobil fiyatlarına endeksli olarak gerilemeyle birlikte ikinci el fiyatları da bugünkü kurlara göre normal düzeylere gelecektir. Şu an için gerileyen sıfır araç fiyatları ile birlikte ikinci elde, özellikle bireysel satıcıların yüksek fiyatlandırma yapması nedeniyle ikinci el piyasası arasında uçurum oluştu. Bazı modellerde ikinci el araç fiyatları sıfır araçların yüzde 200’e varan oranlarda üzerinde kaldı” şeklinde konuştu.

İkinci el fiyatlarında kademeli düşüş eğilimi ocak ayında yaşanır

Gelinen noktada ikinci el araç almak isteyen tüketicilerin bu fiyat uçurumundan dolayı alım yapmadığını vurgulayan Hüsamettin Yalçın, “Fiyatlar ikinci el otomobillerde de sıfır modellere endeksli olarak gerileyecek. Ancak bunun olması, sıfır model araç pazarında olduğu gibi geceden sabaha yaşanmayacak. Kurun sabit kalması, ÖTV’de herhangi yeni bir artış yapılmaması ve sıfır araç fiyatlarında yüzde 20’leri aşan bu indirimlerin devam etmesi durumunda ikinci el piyasası da aynı eğilimi kademeli olarak gösterebilecektir. Bunun yaşanması için ise minimum 20-25 gün gibi bir süre gerekiyor. 2022 Ocak ayının ortalarında ikinci el pazarı bugünkü kurlara göre normal olan seviyelere gelecektir. Bu sebeple şu an, yüksek fiyatlandırmalara sahne olan ikinci el online ikinci el ilan platformlarından araç alma dönemi değil” açıklamasında bulundu.

2022’de otomobil bollaşacak

Sıfır otomobil fiyatlarında indirime gidilmesinin ardından, yıl başından sonra ikinci el fiyatlarının da normalleşeceğinin vurgusunu yapan Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, “2022 yılında araç bulunurluğu problemi önceki yıla göre hafifleyecek gibi gözüküyor. Atılan adımlar ile birlikte de geriye gelen kurlar hem sıfır hem de ikinci el araç fiyatlarının normalleşmesini sağlıyor. Döviz kuru 10-11 TL arasında sabit kalırsa veya geri gelirse, sıfır kilometre araç bulunurluğu da iyi olursa, araç satış adetleri fazlalaşır” değerlendirmesinde bulundu.

Pazar 7.5 milyon adetle bitebilir

İkinci el oto satışının ilk 11 ayda 2020’e göre yüzde artışla 6,8 milyona ulaştığına dikkat çeken Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu , “Bu yıl 2.el pazarının 7 buçuk milyon civarında kapanacağını öngörüyoruz. Satışlar yüksek kur hareketliliği nedeni ile yavaşladı. Hem satıcılar hem de alıcılar beklemeye geçtiler. Gerek sıfır, gerek 2. el araç artık yatırım aracı olarak görülüyor ve araç sahibi aracını artık kendisi fiyatlandırıyor. Üç katına varan fiyat artışları yaşadık. Günlük fiyat değişimleri bile görebiliyoruz” şeklinde konuştu.