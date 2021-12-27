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Tüketiciler zamlı aldığı ürünü iade edebilir! Tüketici Dernekleri Konfederasyonu açıkladı

Tüketiciler zamlı aldığı ürünü iade edebilir! Tüketici Dernekleri Konfederasyonu açıkladı

Döviz kuru yükseliş halindeyken yeni zamlar gelebileceği korkusuyla internetten alışveriş yapıp stok yapanlar 'cayma Hakkı'nı kullanarak aldığı ürünleri iade edebilir. Ucuz fiyattan alışveriş yapma hakkı kullanılabilir.

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Döviz kurlarının ateşi düşünce gözler market fiyatlarına çevrilmişti. Her kesimden 'indirim' beklentisi yükseldi. Hatta bu süreçte marketlerin indirim yerine zam yaptıkları da görüldü.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, zamlarda dövizin “bahane” edildiğini belirterek “Vatandaşın tek beklentisi marketlerdeki indirim iken, peçeteden suya, zeytinden peynire hemen hemen tüm ürünlere tekrar yüzde 15-25 arasında yeni zam yapılıyor” uyarısında bulunmuştu. Sektör temsilcileri hissedilir indirimlerin zamanla raflara yansıyacağını belirtirken, tüketiciye de önemli bir uyarı geldi.

Pahalıya alınan ürünler iade edilebilir

Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu “Fiyatlar daha da artacak” beklentisiyle vatandaşın evine gıda ürünü stokladığını hatırlatarak “Bu ürünlerin bir çoğu pahalı fiyatlardan alındı. Kanunen 14 gün iade etme hakkı var. Eğer indirimler başlayacaksa -ki birçok kalemlerde görülebilir bu- vatandaş, alışveriş fişini ibraz ederek pahalıya aldığı ürünleri iade edebilir. E-ticaret’te şartsız iade hakkı var. Fiziki yapılan gıda alışverişlerinde ise, ürün ambalajından çıkmadıysa marketler iade alabilir. Böylece vatandaş, o ürün ucuzlayınca daha uyguna tekrar alabilir” diye konuştu.

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