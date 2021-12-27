Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'devlet deneyimi olan' Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül mü?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanı adaylığı yolunu kapatırken, aday olarak "devlet deneyimi olan bir kişi olmalı" tarifi yaptı. Herkesin aklına ilk gelen isim Abdullah Gül oldu. Hürriyet gazetesinin kaptanı Ahmet Hakan, "Büyük konuşacağım ama Abdullah Gül'ün adaylık ihtimali sıfırın altında" diye yazdı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Millet İttifakı'na "Cumhurbaşkanı adayınızı açıklayın da bir görelim" çağrısın yeniledi. CHNP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bunun üzerine İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önünü kapatan açıklamasını bir kez daha tekrarladı.

Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayını tarif ederken, “Cumhurbaşkanı, devlet deneyimi olan bir kişi olmalı. Kritik bir süreci yönetecek. Sayın Yavaş ve İmamoğlu’nun ismi öne çıkarılıyor ama İstanbul ve Ankara’nın yönetimini bırakamayız. Seçmenimize anlatamayız.” dedi.

Devlet Deneyimi deyince akla Abdullah Gül geldi

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun son sözlerinden Millet İttifakı'ın Cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül çıkarımı yapıldığını belirterek, bu ihtimalin yüzde sıfır olduğunu yazdı. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Kemal Kılıçdaroğlu... “Cumhurbaşkanı, devlet deneyimi olan kişi olmalı. Yavaş ve İmamoğlu olmaz” deyince... Bazılarının aklına hemen Abdullah Gül geldi. “Kemal Bey, galiba yine Abdullah Gül’ü düşünüyor” türü bir akıl yürütmeyle çıktı bu sonuç.

Büyük konuşmamak gerekir ama...

Biliyorum, büyük konuşmamak gerekir. Ama yine de büyük konuşacağım: Abdullah Gül’ün aday olma ihtimali, sıfırın altındadır. Tut ki sıfırın altındaki ihtimal gerçekleşti, Kemal Bey gözünü kararttı ve Gül’ü aday yaptı.

Olacak olan şudur: Tüm muhalifler Muharrem İnce’nin şemsiyesi altında buluşur.