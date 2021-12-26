Kayseri'de hükümlü cezaevine girmemek için intihar girişiminde bulundu
KAYSERİ'de izinli olarak çıktığı cezaevine dönmemek için 10 katlı binanın 8'inci katındaki balkona çıkarak intihar girişiminde bulunan A.S. (30), polis ekiplerinin yaklaşık 4 saat süren çabanın ardından ikna edildi.Abone ol
KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesi Serçeönü Mahallesi Ahi Evran Caddesi'ndeki 10 katlı binanın 8'inci katında meydana gelen olayda; iddiaya göre, cezaevinden izinli olarak çıkan A.S. (30), dönmeyince polis ekipleri eve geldi. Cezaevine dönmek istemeyen A.S., evin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu.
İhbar sonrası olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye erleri A.S.'nin atlama ihtimaline karşı şişme çadır kurdu. Yaklaşık 4 saat süren çabanın ardından A.S., polis ekiplerince ikna edildi. A.S., polis merkezine götürüldü.