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Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu ve ilk yarının son haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u Novak ve Pelkas'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek üç maç aradan sonra galip geldi. Bu sonucun ardından 32 puanla 4. sıraya yerleşen Fenerbahçe, 20. haftada Adana Demirspor'u ağırlayacak. 15 puanla 20. ve son sırada kalan Yeni Malatyaspor ise Trabzonspor deplasmanına gidecek.

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8. dakikada Jose Sosa'nın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Serdar Dursun kafa vuruşunda direkten dönen tekrar tamamlayarak topu ağlarla buluşturdu ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

10. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın ceza yayı önünden savunmanın arkasına derinlemesine pasında Novak sol çaprazda topla buluştu. Novak'ın altıpasın hemen gerisinden sağ ayağıyla yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0

15. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Semih Kaya'nın sağdan ortasında Adem Büyük'ün penaltı noktası civarından volesinde meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

36. dakikada İrfan Can Kahveci'nin ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Osayi-Samuel'in son çizgiye yakın bir noktada dar açıdan çıkardığı şutta meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe soyunma odasına 1-0 önde gitti.

54. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu ancak öncesinde Mert Hakan Yandaş'ın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

56. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Mesut'un pasıyla rakip ceza sahası önünde topla buluşan Serdar Dursun'un aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

61. dakikada konuk ekip beraberlik golüne yaklaştı. Aabid'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinde yükselen Wallace topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

73. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye yükseltti. Valencia soldan bindiren Pelkas'ın önüne pasını gönderdi. Süratle ceza sahasına giren Pelkas açısını düzeltip ayak içiyle vuruşunu yaptı ve topu köşeden ağlara yolladı: 2-0

Mücadele ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe: 2 - 0 :Yeni Malatyaspor

Stat: Ülker
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Çimen

Fenerbahçe: Berke Özer, Osayi-Samuel, Kim (Dk. 80 Tisserand), Szalai, Novak, Crespo (Dk. 68 Zajc), Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci (Dk. 58 Pelkas), Mesut (Dk. 80 Nazım Sangare), Serdar Dursun (Dk. 68 Valencia)

Yeni Malatyaspor: Ertaç Özbir, Semih Kaya, Sadık Çiftpınar, Wallace, Haddadi (Dk. 81 Haqi Osman), Aabid (Dk. 70 Mallan), Ndong, Mustafa Eskihellaç, Adem Büyük (Dk. 81 Karim Hafez), Mounir, Tetteh

Goller: Dk. 10 Novak, Dk. 73 Pelkas (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 58 Wallace (Öznur Kablo Yeni Malatyaspor), Dk. 83 Pelkas (Fenerbahçe)

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