CHP'li Aykut Erdoğdu'dan skandal bir tehdit daha

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, konuğu olduğu bir YouTube programında skandal ifadeler kullandı. Erdoğdu, İsmet İnönü'ye atıf yaparak, "Sizi biz bile kurtaramayız" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, yine hükümete tehditler savurdu.

İsmet İnönü'nün 27 Mayıs darbesi öncesi Menderes iktidarına, "Bu yolda devam ederseniz sizi ben bile kurtaramam" sözlerine atıfta bulunan Erdoğdu, "Türkiye Cumhuriyeti'ne bu 82 milyon güzel insana bu kötülüğü yaparsalar, ben samimi söylüyorum biz de kurtaramayız. Onun için akıllarınızı başınıza toplayın. 'İsmet Paşa'nın lisanını kullanıyor' diyecekler. Bu yaptığınızın sonu yok. Karşıda gördüğünüz ışık tünelin sonu değil. Tren üstünüze geliyor" ifadelerini kullandı.