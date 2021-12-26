Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer canlı yayında LGS tarihini açıkladı
Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) ilişkin son dakika haberi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.Abone ol
Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) ilişkin son dakika haberi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.
Bakan Özer, Kanal 7 Televizyonu'nda yayınlanan "Başkent Kulisi" Programı'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik merkezi sınavın 5 Haziran 2022'de düzenleneceğini açıkladı.
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