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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den "anket" açıklaması: 17 Mayıs 2022'ye kadar ilgilenmiyorum

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den "anket" açıklaması: 17 Mayıs 2022'ye kadar ilgilenmiyorum

 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den 'anket' açıklaması geldi. İnce "17 Mayıs 2022'ye kadar hiçbir anketle ilgilenmiyorum. Tam bir yılımızı doldurduğumuzda anketimizi yapacağız, boyumuzun ölçüsünü alacağız." dedi.

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İnce, Ankara'da gazeteciler ve parti yöneticileriyle yeni yıl yemeğinde bir araya gelerek, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. AK Parti döneminde tarımda ekim alanlarının azaldığını savunan İnce, tarımın geliştirilmesine yönelik önerilerini paylaştı.

İktidara geldiklerinde şeffaf kamu yönetimi oluşturacaklarını ve rekabete açık bir ihale kanunu çıkaracaklarını belirten İnce, lüks sınıfa giren 50 bin makam aracı ile Cumhurbaşkanlığına ait 12 uçağı satacaklarını söyledi.

Turizmi, tarımı, tarıma dayalı sanayiyi, savunma sanayisini ve tekstili, öncelikli sektör olarak ilan ederek devlet olarak destekleyeceklerini ifade eden İnce, "Türkiye'de yüzde 90 yanlış işler yaptılar, arada bir doğru işler de yaptı iktidar, savunma sanayisinde. Biz onu daha da geliştireceğiz. İHA'ları SİHA'ları daha da geliştireceğiz." diye konuştu.

"Diktatör genel başkanlar olduğu sürece Türkiye'ye demokrasi gelmez" diyen İnce, siyasi partilerin "önce kendi kapılarının önünü süpürerek" demokrasi mücadelesi yürütmesi gerektiğini dile getirdi.

"Anketlerle hiç ilgilenmiyorum"

Seçim anketlerinde oy oranlarının düşük gösterildiğini savunan İnce, "Kaç gösterirlerse göstersinler anketlerle hiç ilgilenmiyorum. Ne zamana kadar? 17 Mayıs 2022'ye kadar hiçbir anketle ilgilenmiyorum. Tam bir yılımızı doldurduğumuzda anketimizi yapacağız, boyumuzun ölçüsünü alacağız. Gördüğümü söyleyeyim size, korkunç bir sıçrama yapacağız." ifadesini kullandı.

İnce, partililerden, genel seçimin ardından yapılacak yerel seçimler için de şimdiden çalışmaya başlamalarını istedi.

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