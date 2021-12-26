Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan 'makam aracı' açıklaması: Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, tepkiler nedeniyle halen eski başkan Mehmet Görmez'in makam aracını kullandığını belirterek "Korkumuzdan yeni araba alamıyoruz" dedi.

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Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan, katıldığı bir televizyon programında, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın “Zengin için cennetin bir kapısı açılırsa, yoksulun bin kapısı açılır” dediğini iddia ederek tepki göstermişti. Okuyan, “Ali Erbaş dalga mı geçiyorsun? Senin bindiğin araba kaç lira? İsraf diyorsun, Diyanet İşleri Başkanı olarak senin 500 tane salonun var. Müftülerle toplantı yapıyorsun 5 yıldızlı, 7 yıldızlı otellerde. Yazık günah” demişti.

Yaşar Okuyan’ın açıklamalarına Ali Erbaş, gönderdiği mesajla yanıt verdi. Erbaş mesajında, Okuyan'ın sözünün kendisine ait olmadığını belirtip "Büyük ihtimalle FETÖ olabilir. Mahkeme konuyu takip ediyor. Benim böyle bir ne yazım ne konuşmam var. Böyle bir söz İslam’a aykırı" yanıtı verdi.

"Görmez'in arabasına biniyorum"

Ali Erbaş, kullandığı araba konusunda da şu ifadeleri kullandı:

"Araba konusunu da belirteyim. 6 sene önce Diyanet’e yeni bir araba verilmişti. Mehmet Görmez hoca Başkan iken. Hocayı çok rahatsız ettikleri için çok üzüldü ve cumhurbaşkanlığına geri gönderdi. Eski arabaya binmeye devam etti. O arabaya şu anda ben biniyorum. 11 yaşında. Geçenlerde bozuldu yolda kaldık, koruma arabasına geçmek zorunda kaldım. Korkumuza yeni araba alamıyoruz. Türkiye’de bir Diyanet İşleri Başkanı var. Siz bakanlık yaptınız, kimlerin hangi arabalara bindiğini çok iyi bilirsiniz kıymetli bakanım."

"İmamlarımızın güncellenmeye ihtiyacı var"

Diyanet İşleri Başkanı, teşkilatın etkinlikleri için kullanılan salonlarla ilgili ise şu açıklamayı yaptı:

"Salon konusuna gelince bizim 500 değil, Kocatepe Camii’nin altında 40 sene önce yapılan bir salonumuz var. Bir de Başkanlıkta küçük bir salonumuz var. Zaman zaman sezon dışı zamanlarda bazı otellerin kapalı olduğu zamanlarda devletin verdiği harcırah karşılığında hizmet içi eğitimler yapıyoruz tüm kurumlar gibi. Otel sahibinin de zararına olsa da hiç olmazsa çalışan personelini tutmuş oluyor. Kışın işlerine son vermemiş oluyor. İmamlarımızın bilgilerini yenilemeye, kendilerini güncellemeye ihtiyaçları var. Zor şartlarda bunu yapıyoruz."

"Bütçede aşırı değişiklik yok"

Erbaş, mesajında Diyanet'in bütçesine değinerek tamamladı:

"Bütçemizin %96,4’ü personel maaşıdır. Şu kadar bakanlıktan fazla olmadığını en iyi sizin gibi değerli bakanlarımız bilir. Çünkü sizin zamanınızdaki nasılsa şimdi de öyle. Aşırı bir değişiklik yok. Örnek: bizim bütçemiz 16 milyar. MEB 189 milyar. Hangisi büyük Sn Bakanım. Konuşurken, yazarken bunları söyleyin diye yazıyorum.”