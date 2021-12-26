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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı: 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı: 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin yükselmesinin ardından vatandaşların en büyük korkusunun işten çıkarmalar olduğunu söyledi ve çözüm önerisini sundu. Kılıçdaroğlu, "6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretlinin işinin güvence altına alınması gerektiğini belirterek, "Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, "Günlerdir ev kadınları ile buluşuyorum. Ev kadınları, asgari ücretli eşlerinin işini kaybetmesinden korkuyorlar. Şimdi, asgari ücretlinin işini güvence altına almamızın zamanı. Hükümet, derhal Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının işini koruyacak önlemler alsın, sığınmacıların kaçak çalıştırılmasına göz yummasın. Ayrıca acilen işletmelere destek paketleri açıklansın ve 6 ay boyunca işten çıkarma yasaklansın" dedi.

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